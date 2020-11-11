|
«Моя кожа похожа на рыбью чешую». Истории людей с ихтиозом
Источник материала: Tut.by
Ихтиоз — это наследственное заболевание кожи, при котором нарушается процесс ороговения. При этом заболевании кожа очень сухая и напоминает рыбью чешую. Иногда из-за сухости кожа покрывается язвами и трещинами, и это бывает очень болезненно. Мы поговорили с людьми с ихтиозом и узнали, с какой реакцией окружающих они сталкиваются, какие сложности испытывают в повседневной жизни, как ухаживают за кожей и влияет ли это заболевание на их личную жизнь.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Самое сложное - это принять себя и понять, что это нельзя вылечить. Тебе придется с этим жить».
|
Свежие газеты
Архив (Разное)