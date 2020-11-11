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«Моя кожа похожа на рыбью чешую». Истории людей с ихтиозом

11.11.2020 13:51 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Ихтиоз — это наследственное заболевание кожи, при котором нарушается процесс ороговения. При этом заболевании кожа очень сухая и напоминает рыбью чешую. Иногда из-за сухости кожа покрывается язвами и трещинами, и это бывает очень болезненно. Мы поговорили с людьми с ихтиозом и узнали, с какой реакцией окружающих они сталкиваются, какие сложности испытывают в повседневной жизни, как ухаживают за кожей и влияет ли это заболевание на их личную жизнь.

 
 
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