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Иван Ургант перепел песню группы 5'Nizza «Нева». Звучит завораживающе

11.11.2020 13:51 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Иван Ургант сделал кавер на песню группы 5'Nizza «Нева». Он поделился, что решил перепеть именно эту песню про родной город Петербург, потому что другие композиции не берут его за душу. Это произошло в эфире проекта «Лаборатория музыки с Антоном Беляевым (Therr Maitz)».

Ургант сказал, что очень любит Петербург. Но таких песен про Петербург (или Ленинград), которые бы брали его за душу, нет.

— Но когда мне прислали песню «Нева» группы 5'Nizza, я ее вспомнил. И это был тот самый момент, когда я подумал: «Почему мы ее не споем?»

Он также поделился с ведущим, что надеется на возвращение своего музыкального проекта «Гриша Ургант».

— У меня много недосказанности в этом смысле. Мне не хватает его концертов. Я прихожу часто как зритель, переодеваюсь старухой и сижу у бара. Но когда он выходит и начинает петь, видно, что он получает удовольствие. Это приятно, — пошутил Иван.

Еще он рассказал, какие музыканты произвели на него наибольшее впечатление из тех, кто приходил к нему в гости на «Вечерний Ургант». Это Брайан Мэй и Роджер Тейлор (Queen), Джо Перри и Стивен Тайлер (Aerosmith), Ленни Кравиц, Билли Айлиш и Робби Уильямс.

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Иван Ургант сделал кавер на песню группы 5'Nizza «Нева». Он поделился, что решил перепеть именно эту песню про родной город Петербург, потому что другие композиции не...
 
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