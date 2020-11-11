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Гастрономическое раздолье: в Минске открылась продовольственная выставка-ярмарка

11.11.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Макароны без муки и торты весом по 50 килограммов – в Минске открылась продовольственная выставка-ярмарка. За прилавками около сотни местных производителей. О самых вкусных экспонатах рассказывает корреспондент «МИР 24» Ольга Баранова.

В выставочном манеже гастрономическое раздолье. Гостей встречают хлебом и солью. Заманивают блинчиками и мясом. Негласное правило: от дегустации не отказываться.

«Мы печенье дегустировали и сейчас вот сок. Печенье очень понравилось. Там новые вкусы. Сок тоже классный: морковно-апельсиновый, морковно-тыквенный»; «В сыр добавлен пажитник, который придает такой необычный вкус», – поделились посетители выставки.

В Минск приехали около сотни производителей со всей страны. Приготовили и новинки. Одни только появились на прилавках, других в магазинах еще не найти.

«Хлеб с пользой. Здесь у нас семена льна, подсолнечника и кусочки сушеной моркови. Он подходит для диетического питания», – рассказала представитель Минского хлебозавода №6 Екатерина Нарбутик.

В этих макаронах нет ни грамма муки – они сделаны из крахмалов. Специально для детей с фенилкетонурией. Болезнь нарушает обмен аминокислот. В линейке сразу 12 низкобелковых продуктов: детские смеси, картофельное пюре и даже сосиски. Это разработки ученых Национальной академии наук.

«Будем поставлять их в магазин. По почте отправлять тем мамам, которые заказывали и оставляли заявку. Достойный продукт. И дешевле, конечно. Раньше же из Германии и России привозили. Это было дорого», – отметил генеральный директор Научно-практического центра Национальной академии наук Беларуси Зенон Ловкис.

В то, что все это съедобно, поверить сложно. Но сладкоежкам здесь лучше не останавливаться. Это экспонаты конкурса кондитеров. Наталья Шарай свои шедевры привезла из Могилева. 45 килограммов шоколада и почти месяц работы. Мастер не раз была лучшей на мировых чемпионатах.

«Вот эта повозочка солнечная с подсолнухами сделана из белого и черного шоколада, колеса тоже, гуси из шоколада и с применением вафельной бумаги», –пояснила кондитер.

«Продэкспо» – это еще и площадка для переговоров. Путь к контрактам лежит через желудок. Обычно подписывают по несколько сотен новых соглашений о сотрудничестве. Надежда есть и на 2020-й год.

«Мы демонстрируем сегодня, что, несмотря на сложности в мае-июне (нарушались интеграционные связи, определенные поставки), уже к августу рынок стабилизировался. Мы честно выполнили все контракты по экспорту нашей продукции», – сказал министр сельского хозяйства Беларуси Иван Крупко.

Беларусь экспортирует продукты питания более чем в 100 стран. Несмотря на пандемию, поставки за рубеж с начала года принесли свыше полутора миллиардов долларов.

Продегустировать экспонаты выставки белорусские гурманы смогут до 13 ноября. Также в программе презентации, мастер-классы, интерактивные шоу.



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Теги: Минск, Могилев
 
 
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В столицу Беларуси приехали около сотни производителей со всей страны. Выставка будет работать до 13 ноября.
 
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