Светлана Тихановская: надо менять тактику, чтобы не подставлять людей

Экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская считает, что необходимо менять тактику протестных акций. Об этом она заявила в интервью телеканалу «Дождь» 10 ноября.





На вопрос ведущей, могут ли воскресные марши трансформироваться во что-то иное, она ответила: «Возможно, поменяется картинка — людей станет меньше, потому что уже на подступах к месту сбора людей просто забирают, не дают собраться вместе».

«Режиму тоже страшно, они вот такой метод борьбы выбрали. И нам сейчас необходимо менять тактику для того, чтобы людей просто не подставлять. Над этим ведется большая работа», — заявила Тихановская.

Вместе с тем экс-кандидат в президенты подчеркнула, что марши — это только часть протестного движения. По ее словам, последние воскресные «хапуны» были наиболее массовыми после событий 9 августа, силовики возвращаются к «ненормальному поведению», поэтому людям страшно, и численность маршей может быть меньшей.

«Но героизм белорусов в том, что несмотря на это люди все равно выходят, — сказала она. — Женщины — им под ноги бросают светошумовые гранаты, а они все равно идут вперед. На парня направляют оружие, а он раскрывает куртку и говорит: “Стреляй!” То есть ОМОН уже не воспринимается как какая-то явная угроза, он воспринимается фоном. Хотя, конечно, страшно, тут я не уменьшаю этого страха».

Она отметила, что белорусы — «гордый и смелый народ, который не останавливается», — сейчас проявляет доселе невиданную солидарность.

«Люди, которые по каким-то причинам выйти [на акции протеста] не могут, открывают двери подъездов, прячут в своих квартирах убегающих людей. Каждый, кто каким-то образом может внести вклад в протестное движение (не говорю про марши, демонстрации), делает всё, что может», — подчеркнула Тихановская.

Таким образом, по ее словам, «картинка демонстраций, возможно, уменьшается, но протестное движение в Беларуси не ослабевает».

Экс-кандидат в президенты добавила, что «режим делает всё больше и больше ошибок», и события в Беларуси находятся «под пристальным вниманием других стран», поэтому, по ее мнению, «всё должно закончиться цивилизованно».

Она уверена, что Александр Лукашенко уйдет, и «счет идет не на годы, а на недели, в крайнем случае — месяцы». По ее словам, Лукашенко — «политический банкрот», который в глазах белорусов «уже давно нелегитимен и абсолютно неуважаем».

«В европейских странах и за океаном его легитимность тоже не признана. Он вынужден уйти, он токсичен. Сейчас при таком раскладе он делает вид, что его поддерживает Российская Федерация. Но это тоже может быть всего лишь красивая картинка, мы не знаем, что там за ширмой», — отметила Тихановская.