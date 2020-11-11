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Беларусь готовится провести чемпионат мира по хоккею 2021 года в одиночку

11.11.2020 14:17 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Беларусь продолжает подготовку к совместному с Латвией чемпионату мира по хоккею, который должен пройти с 21 мая по 6 июня 2021 году, сообщил премьер-министр Роман Головченко 11 ноября в Минске на заседании оргкомитета мероприятия.

Беларусь готовится провести чемпионат мира по хоккею 2021 года в одиночку

«Мы готовы к проведению чемпионата. Безопасность спортсменов и болельщиков будет обеспечена. Поэтому все призывы к бойкоту, которые иногда раздаются, несостоятельны и не имеют места», — сказал Головченко.

«В целом со стороны Беларуси подготовка проходит в соответствии с планом. Хочу обратить внимание, что попытки дискредитировать Беларусь как организатора мероприятия продолжаются. Сегодня определенные силы пытаются использовать проведение чемпионата в Беларуси как инструмент определенного шантажа и давления», — считает премьер-министр.

Тем не менее «должен быть алгоритм действий в случае принятия решения об изменении формата чемпионата, в том числе проведения его полностью на территории Беларуси».

«Министерство спорта и туризма заявляет о готовности к такому формату. Очевидно, что для этого потребуются и дополнительное финансирование, и мобилизация дополнительных ресурсов», — отметил глава правительства.

В связи с белорусскими событиями после президентских выборов Латвия официально призвала Международную федерацию хоккея (ИИХФ) перенести ЧМ из Беларуси в другую страну.

17 сентября Европарламент принял резолюцию, которая в том числе призывает не проводить часть чемпионата мира по хоккею с шайбой 2021 года в Беларуси. В документе содержится призыв к национальным хоккейным федерациям стран ЕС и всем демократическим странам выступить с обращением к Международной федерации хоккея об отзыве решения о проведении чемпионата мира по хоккею 2021 года в Беларуси, пока ситуация с правами человека в стране не улучшится.

Совет ИИХФ создал экспертную группу для рассмотрения вопросов проведения чемпионата мира 2021 года. Выводы этой группы будут представлены совету ИИХФ на ближайшем заседании в ноябре.

 
Теги: Минск
 
 
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Беларусь продолжает подготовку к совместному с Латвией чемпионату мира по хоккею, который должен пройти с 21 мая по 6 июня 2021 году, сообщил премьер-министр Роман...
 
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