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Партии, которые отказались предоставить Минюсту списки членов, получили предупреждения

11.11.2020 14:17 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Министерство юстиции Беларуси вынесло предупреждение партиям, которые отказались предоставить списки членов. В случае неустранения данного нарушения к ним могут быть применены «другие меры воздействия».

Партии, которые отказались предоставить Минюсту списки членов, получили предупреждения

В октябре Министерством юстиции политическим партиям были направлены письма о необходимости предоставить информацию и документы относительно численности и персонального состава партий, их организационной структуре.

«На сегодняшний день ряд политических партий представили затребованную регистрирующим органом информацию. Некоторые же политические партии выполнить законное требование Министерства юстиции отказались, в связи с чем им вынесены письменные предупреждения», — говорится в сообщении Минюста.

Какие именно партии выполнили требование регулирующего органа, а какие — нет, не сообщается.

Ранее пять оппозиционных политических партий — Партия БНФ, Объединенная гражданская партия, Белорусская социал-демократическая партия (Грамада), Белорусская партия левых «Справедливый мир» и Белорусская партия «Зеленые» — выступили с совместным заявлением, в котором отказались предоставлять в Министерство юстиции списки членов.

Такое решение они мотивировали тем, что предоставление персональных списков не предусмотрено законом, требование об указании в официальных документах принадлежности к той или иной партии не допускается, напоминает БелаПАН.

 
 
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Министерство юстиции Беларуси вынесло предупреждение партиям, которые отказались предоставить списки членов. В случае неустранения данного нарушения к ним могут...
 
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