Источник материала: Sputnik Беларусь

Радио Вопрос ― ради чего? Бизнесмен о создании профсоюзов и угрозе ликвидации

Если кто-то из частных предпринимателей хотел создать профсоюзные ячейки, он их уже создал, отмечает собеседник Sputnik. "И мы в том числе на одном из наших предприятий ― наиболее крупном ― создавали ячейку, способствовали ей, она проработала несколько лет и члены ячейки сами разбежались, просто-напросто им стало неинтересно", ― рассказывает Маргелов.

Ключевой вопрос, по словам бизнесмена, заключается в целях и задачах создания профсоюзных ячеек на частных предприятиях, "сегодня нет профсоюзной структуры, которая бы работала со спецификой частного предпринимательства, был профсоюз "Садружнасць", теперь его нет, а присоединяться к профсоюзу энергетиков работникам торговли ― это вообще в никуда".

Кроме того, согласно международным договоренностям, заключенным Республикой Беларусь, и Конвенции Международной организации труда, "наниматели не имеют права участвовать ― как способствовать, так и препятствовать ― созданию профсоюзных организаций на своих предприятиях", говорит бизнесмен.

"Понимаете, и государство наше подписало эту конвенцию. Соответственно, любые указы и другие принуждения будут являться нарушением международных обязательств, принятых Республикой Беларусь. Но если мы еще хотим разругаться с Международной организацией труда ― милости просим, вопрос ― ради чего", ― говорит Маргелов.

По словам бизнесмена, поручение о создании профсоюзных ячеек на частных предприятиях озвучивается уже не впервые, но как прогнозирует собеседник Sputnik, активного развития этот процесс не получит".

Напомним, накануне Александр Лукашенко в ходе встречи с главой ФПБ Михаилом Ордой заявил о том, что до конца года должен быть решен вопрос создания профсоюзных организаций на всех частных предприятиях. Глава государства сообщил, что в случае, если профсоюзные организации не будут созданы, предприятия может ожидать ликвидация.

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