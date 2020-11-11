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Что носить зимой: беспроигрышный образ королевы Летиции вдохновил стилистов

11.11.2020 14:33 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Супруга испанского короля королева Летиция вдохновила поклонников: монаршая особа показала самое стильное комбо на предстоящий зимний сезон.

Вещи белого цвета, несмотря на свое базовое назначение, в холодную пору году не пользуются большим спросом. Но практика показывает, что это разрешимо - стоит лишь правильно скомбинировать белый с другими цветами. На своем примере это доказала королева Испании.

Королева Летиция составила идеальный образ, вдохновивший самых модных поклонников: цветовое комбо на грядущую зиму обсуждают в сети.

Для нового выхода на публику монаршая особа выбрала красный джемпер, черно-белую юбку из жаккардовой ткани с узором, а на плечи накинула классическое пальто белоснежного цвета. Беспроигрышное сочетание оттенков стилисты назвали лучшим решением наступающего сезона.

Напомним, что недавно фаворитка королева Британии - Кейт Миддлтон также продемонстрировала приверженность моде: герцогиня в трендовой блузке Питера Пэна восхитила британцев.

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Сочетание цветов удивило всех поклонников испанской королевы и задало направление для модниц на будущий сезон.
 
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