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Экс-ведущий "Калыханкі" осужден на девять суток ареста

11.11.2020 14:41 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Актер Национального академического драматического театра им. Горького, экс-ведущий детской программы "Калыханка" Александр Жданович получил 9 суток ареста за участие в акции протеста в Минске.

"Суд состоялся сегодня, в среду. Ждановичу дали 9 суток. Насколько мы знаем, он сейчас находится в Жодино", - рассказали агентству "Интерфакс-Запад" друзья актера.

Очевидцы сообщили, что Жданович был задержан 8 ноября на одной из центральных улиц Минска во время акции протеста. "Увидев, как омоновец грубо кричит на женщину, Александр Викторович спросил у омоновца, по каком праву он так кричит на нее. И Ждановича тут же задержали", - рассказали они.

Александр Жданович известен своими ролями в театре и кино, а также работой на телевидении. Большинству белорусов он известен как ведущий "Калыханки" Маляваныч.

 
Теги: Минск
 
 
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Актер Национального академического драматического театра им. Горького, экс-ведущий детской программы "Калыханка" Александр Жданович получил 9 суток ареста за...
 
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