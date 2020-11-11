Источник материала: Ежедневник

Актер Национального академического драматического театра им. Горького, экс-ведущий детской программы "Калыханка" Александр Жданович получил 9 суток ареста за участие в акции протеста в Минске.

"Суд состоялся сегодня, в среду. Ждановичу дали 9 суток. Насколько мы знаем, он сейчас находится в Жодино", - рассказали агентству "Интерфакс-Запад" друзья актера.

Очевидцы сообщили, что Жданович был задержан 8 ноября на одной из центральных улиц Минска во время акции протеста. "Увидев, как омоновец грубо кричит на женщину, Александр Викторович спросил у омоновца, по каком праву он так кричит на нее. И Ждановича тут же задержали", - рассказали они.

Александр Жданович известен своими ролями в театре и кино, а также работой на телевидении. Большинству белорусов он известен как ведущий "Калыханки" Маляваныч.