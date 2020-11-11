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Рай для глаз. Квадрокоптеру удалось снять на видео, как косули бегут по полю
Источник материала: Onliner
Вспомните, сколько раз за последние три месяца вы чувствовали себя максимально расслабленно (об этом можно написать в комментариях). Уверены, что это было не так часто. Поэтому мы напоминаем, что где-то есть и другая, идиллически спокойная жизнь. Вот, к примеру, отрывок из нее. Отвлекитесь от политического шума в стране и просто посмотрите на стадо косуль, которое бежит по полю.
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Вспомните, сколько раз за последние три месяца вы чувствовали себя максимально расслабленно (об этом можно написать в комментариях). Уверены, что это было не так...
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