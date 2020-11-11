Ученые выяснили, что спойлеры помогают фильму собрать больше денег в прокате

Источник материала: Tut.by

Спойлеры фильмов, то есть преждевременно раскрытая важная информация из сюжета, положительно сказываются на кассовых сборах картин. К такому выводу пришли американские ученые, сообщает EurekAlert.



Снимок использован в качестве иллюстрации. Фото: TAM.BY

Специалисты проанализировали кассовые сборы некоторых фильмов, что выходили в Соединенных Штатах с января 2013 года по декабрь 2017-го. Эти данные сопоставили с рецензиями авторитетного портала IMDb. Ученые выработали систему измерения частоты появления в текстах рецензий спойлеров или некоторых деталей, благодаря которым для читателя сюжет становился более понятным.

— Мы считаем, что уменьшение неопределенности — движущая сила положительного влияния спойлеров. Если потенциальные зрители не уверены в качестве фильма, они могут принять решение [смотреть ли фильм] благодаря информации, связанной с сюжетом картины, которую прочтут в тексте рецензии, — объяснил один из авторов исследования Джозеф Рю.

Исследователи посоветовали платформам о кино не бояться спойлеров в рецензиях, но отметили, что правильно будет предупреждать читателей об их наличии в тексте.