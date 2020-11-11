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The Times узнала, семье какого правителя из стран СНГ принадлежит «дом Шерлока Холмса» в Лондоне

11.11.2020 14:55 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

«Дом Шерлока Холмса», расположенный в Лондоне по адресу: Бейкер-стрит, 221B, а также несколько соседних зданий и участков принадлежат дочери бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Дариге и ее сыну Нурали Алиеву. Об этом пишет газета Times, сообщает Newsru.com.


Изображение: «Гугл.Карты»

Из публикации следует, что в 2015 году строения и земля между домами 215 и 237 по Бейкер-стрит общей стоимостью 140 млн фунтов стерлингов принадлежали Дариге Назарбаевой (90%) и ее сыну (10%). Согласно записям земельного реестра, на данный момент официальным владельцем этой недвижимости является компания Farmont Baker Street Limited, которая приобрела дома и землю в 2005 году, сообщает РИА «Новости». Сейчас Farmont Baker Street принадлежит компании из ОАЭ, но члены семьи Назарбаева остались фактическими владельцами недвижимости.

Ранее в неправительственной организации Global Witness утверждали, что недвижимость на Бейкер-стрит принадлежала отцу Нурали, бизнесмену Рахату Алиеву, которому предъявили обвинения в измене, убийстве и организации преступной группы. В 2015 году Рахат Алиев покончил с собой в австрийской тюрьме. По данным Global Witness, в настоящее время около 87 тысяч объектов недвижимости в Англии и Уэльсе принадлежат офшорным компаниям. В следующем году правительство Великобритании намерено принять законы, которые обяжут такие компании раскрывать имена своих бенефициаров.

Напомним, в 2018 году в Великобритании был принят закон «Об аресте имущества неустановленного происхождения», который позволяет властям требовать от иностранцев, которые владеют в стране активами стоимостью свыше 50 тыс. фунтов стерлингов, объяснить происхождение своих доходов. Первое дело в рамках этого закона было заведено в отношении супруги бывшего главы Международного банка Азербайджана Замиры Гаджиевой, а второе — против Нурали Алиева и его матери.

В апреле этого года Высокий суд Лондона отменил арест элитной недвижимости Дариги Назарбаевой и ее сына Нурали Алиева. Речь шла о двух особняках и двух квартирах в престижных районах Лондона, которые находились под арестом с мая 2019 года. Недвижимость на Бейкер-стрит в деле не фигурировала.

 
 
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