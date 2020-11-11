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Жесткое ДТП попало на видео в Борисове: водитель VW сбил на переходе женщину и уехал

11.11.2020 14:55 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Утром 11 ноября в Борисове легковушка сбила женщину. Водитель с места происшествия скрылся. Об этом AUTO.TUT.BY сообщили читатели.

В паблике «Типичный Борисов» уточнили, что происшествие случилось около 08.10 на улице Лопатина. На записи видно, как черный Volkswagen Passat сбил на пешеходном переходе женщину. Водитель легковушки на некоторое время остановился, однако после скрылся с места ДТП.

На другой записи видно, что происходило перед пешеходным переходом. Один автомобиль остановился в левой полосе, чтобы пропустить женщину, а VW на высокой скорости выехал на переход.

Сообщается, что женщина получила травмы. Водителя Volkswagen сейчас ищут.

 
 
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