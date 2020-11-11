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Жесткое ДТП попало на видео в Борисове: водитель VW сбил на переходе женщину и уехал
Источник материала: Tut.by
Утром 11 ноября в Борисове легковушка сбила женщину. Водитель с места происшествия скрылся. Об этом AUTO.TUT.BY сообщили читатели.
В паблике
На другой записи видно, что происходило перед пешеходным переходом. Один автомобиль остановился в левой полосе, чтобы пропустить женщину, а VW на высокой скорости выехал на переход.
Сообщается, что женщина получила травмы. Водителя Volkswagen сейчас ищут.
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Женщина получила травмы. Водителя Volkswagen сейчас ищут.
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