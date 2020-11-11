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Скидки до 80%: белорусов зовут на глобальную распродажу AliExpress

11.11.2020 15:01 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

Фото носит иллюстративный характер, источник: pixabay.com

Традиция проводить распродажу «11.11» распространилась по всему миру с подачи китайских онлайн-магазинов, которые в 2009 году первыми начали предоставлять скидки своим клиентам, чтобы отблагодарить их за поддержку в период межсезонья. И хотя AliExpress устраивает такую акцию уже на протяжении нескольких лет, в этом году у белорусов впервые появилась возможность принять в ней участие без каких-либо ограничений по оформлению доставки, заказу товаров или выбору производителей.

Во время распродажи покупатели смогут воспользоваться скидками на все виды товаров: до 60% на компьютеры и офисную технику, до 50% на бытовую технику, до 70% для здоровья и красоты, до 50% на сумки и чемоданы, до 80% для детей и мам.

В некоторых случаях цену можно снизить и до 90%, если применить все собранные накануне распродажи бонусы и фишки: купоны, полученные за выигрыш в интерактивных шоу «Страна игр» или «В стране чудес»; промокоды и спецкупоны на отдельные товары.

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Белорусов зовут на главную распродажу AliExpress, которая началась 11 ноября в 11:00. Акция завершится 13 ноября в 10:59. Организаторы обещают скидки до 80%.
 
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