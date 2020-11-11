Нацбанк Беларуси объяснил сохранение ставки временным характером негативных факторов

Источник материала: АФН

Нацбанк Беларуси объяснил сохранение ставки рефинансирования на уровне 7,75% годовых временным характером негативных факторов, оказывающих влияние на финансовый рынок страны.

«Решение правления (сохранить ставку – ред.) основывается на среднесрочном прогнозе динамики потребительских цен, развития экономики и денежно-кредитной сферы. В нем учтены складывающиеся тенденции в стране и мире, обновленные прогнозы мировой экономики и стран – основных партнеров Беларуси», - напомнил в ходе в онлайн-брифинга глава Нацбанка РБ Павел Каллаур

Он отметил, что ускорение годовой инфляции по итогам октября до 6,2% вызвано ослаблением белорусского рубля по отношению к иностранным валютам, что сразу же сказалось на ценах импорта.

«Ослабление белорусского рубля произошло в результате повышенного спроса на иностранную валюту на внутреннем валютном рынке. Этому способствовали возросшие негативные ожидания относительно перспектив дальнейшего развития экономики. Одновременно наблюдался отток рублевых и валютных сбережений из банков», - продолжил Каллаур.

Он обратил внимание на то, что в сентябре и октябре замедлился отток средств из банковской системы.

«Сформировалось чистое предложение иностранной валюты... По итогам текущего года прирост потребительских цен ожидается около 6 процентов», - подчеркнул Каллаур.

«Анализ текущей ситуации свидетельствует о том, что факторы, лежащие в основе ускорения инфляции, носят временный характер. Их влияние будет ослабевать», - подытожил глава Нацбанка.