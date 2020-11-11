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Нацбанк РБ о прогнозном курсе рубля в 2021 году – сам возьми и подсчитай
Источник материала: АФН
Нацбанк Беларуси отказался назвать прогнозный курс белорусского рубля в 2021 году, который закладывался в подготовку проекта бюджета и сценариев экономического развития страны на следующий год.
«Традиционно мы воздерживаемся от любых публичных оценок обменного курса, потому что проводим политику плавающего курса. И любая наша оценка воспринимается экономикой как обязательство со стороны Нацбанка», - пояснил зампред Нацбанка Сергей Калечиц, отвечая на соответствующий вопрос.
«Могу только сказать, что в основу расчета мы закладывали предположение о 1,5% снижении реального эффективного курса белорусского рубля в 2021 году», - сообщил Калечиц.
«Соответственно, эксперты, кто хочет, могут сами попытаться подсчитать двухсторонние номинальные курсы, сделав свои собственные предположения относительно кросс-курсов тех мировых валют, которые входят в нашу внешнеторговую корзину», - предложил зампред Нацбанка РБ.
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Нацбанк Беларуси отказался назвать прогнозный курс белорусского рубля в 2021 году, который закладывался в подготовку проекта бюджета и сценариев экономического...
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