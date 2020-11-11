Нацбанк РБ о прогнозном курсе рубля в 2021 году – сам возьми и подсчитай

Источник материала: АФН

Нацбанк Беларуси отказался назвать прогнозный курс белорусского рубля в 2021 году, который закладывался в подготовку проекта бюджета и сценариев экономического развития страны на следующий год.

«Традиционно мы воздерживаемся от любых публичных оценок обменного курса, потому что проводим политику плавающего курса. И любая наша оценка воспринимается экономикой как обязательство со стороны Нацбанка», - пояснил зампред Нацбанка Сергей Калечиц, отвечая на соответствующий вопрос.

«Могу только сказать, что в основу расчета мы закладывали предположение о 1,5% снижении реального эффективного курса белорусского рубля в 2021 году», - сообщил Калечиц.

«Соответственно, эксперты, кто хочет, могут сами попытаться подсчитать двухсторонние номинальные курсы, сделав свои собственные предположения относительно кросс-курсов тех мировых валют, которые входят в нашу внешнеторговую корзину», - предложил зампред Нацбанка РБ.