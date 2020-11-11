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Нацбанк РБ: В банковскую систему с начала года залито 3,3 млрд. рублей

11.11.2020 15:03 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Нацбанк Беларуси оценил в 3,3 млрд. рулей объем денежных вливаний в банковскую систему страны с целью поддержки банков для дальнейшей, в свою очередь, поддержки предприятий реального сектора.

«В сложившейся ситуации у банков произошло уменьшение средств в белорусских рублях предприятий и населения по отношению к 1 января 2020 года на 2,2 млрд. рублей. В этих условиях для поддержания текущей ликвидности Нацбанк осуществил рыночные операции по поддержанию ликвидности в сумме 1,8 млрд. рублей», - сообщил зампред Нацбанка Сергей Калечиц.

«Правительство также размещало в банках свои средства – примерно полтора миллиарда рублей», - добавил он. – «Эта поддержка компенсировала отток».

«Поддержку с нашей стороны, которая проводилась на рыночных основаниях, охарактеризовать как смягчение, наверно, нельзя», - заключил зампред Нацбанка.

Он не стал комментировать, на каких условиях оказывалась поддержка со стороны правительства.

 
 
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Нацбанк Беларуси оценил в 3,3 млрд. рулей объем денежных вливаний в банковскую систему страны с целью поддержки банков для дальнейшей, в свою очередь, поддержки...
 
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