ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Еще один удар по режиму Лукашенко: вице-премьером РФ по ТЭК назначен Александр Новак

11.11.2020 15:03 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Александр Новак назначен вице-премьером Российской Федерации. Ранее он занимал пост министра энергетики и занимал непримиримую позицию в переговорах с Беларусью о поставках энергоносителей.

Еще один удар по режиму Лукашенко: вице-премьером РФ по ТЭК назначен Александр Новак
Так что для нашей страны в этом назначении нет ничего хорошего. Руководя Минэнерго России, Александр Новак последовательно и бескомпромиссно отстаивал позицию российской стороны, которая заключалась в сокращении имеющихся поблажек для Беларуси в энергетической сфере, пишет @zapraukaby.

Примечательно, что Новак назначен специально на ТЭК в качестве отдельного вице-премьера. Это свидетельствует вообще об активизации внимания российских властей к сфере энергоресурсов.

Как говорят на флоте: «белорусские переговорщики, товсь!». 

Конец года обещает быть для нас очень «жарким»
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Александр Новак назначен вице-премьером Российской Федерации. Ранее он занимал пост министра энергетики и занимал непримиримую позицию в переговорах с Беларусью...
 
Новости дня
Новости разные
 
Рай для глаз. Квадрокоптеру удалось снять на видео, как косули бегут по полю
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

10.11.2020
Mir24.TV Belarus
11.11.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика