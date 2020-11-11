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Еще один удар по режиму Лукашенко: вице-премьером РФ по ТЭК назначен Александр Новак
Источник материала: Партизан
Александр Новак назначен вице-премьером Российской Федерации. Ранее он занимал пост министра энергетики и занимал непримиримую позицию в переговорах с Беларусью о поставках энергоносителей.
Так что для нашей страны в этом назначении нет ничего хорошего. Руководя Минэнерго России, Александр Новак последовательно и бескомпромиссно отстаивал позицию российской стороны, которая заключалась в сокращении имеющихся поблажек для Беларуси в энергетической сфере, пишет
Примечательно, что Новак назначен специально на ТЭК в качестве отдельного вице-премьера. Это свидетельствует вообще об активизации внимания российских властей к сфере энергоресурсов.
Как говорят на флоте: «белорусские переговорщики, товсь!».
Конец года обещает быть для нас очень «жарким»
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Александр Новак назначен вице-премьером Российской Федерации. Ранее он занимал пост министра энергетики и занимал непримиримую позицию в переговорах с Беларусью...
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