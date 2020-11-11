ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

"Спасибо ОМОНУ за мир" Скандальная игуменья Гавриила угостила тортами силовиков

11.11.2020 15:03 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Та самая игуменья Гавриила, которая называла протестующих бесами и сектантами, поблагодарила силовиков за "мир и порядок"

10 ноября, в день чествования ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск, УВД Гродненского облисполкома посетила настоятельница женского монастыря в Гродно Гавриила. Она поблагодарила действующих и бывших "охранников правопорядка".

«Дорогие мои, все люди вам благодарны за то, что вы мужественно, твердо, искренне, преданно любите свою Родину. Какие бы ни были у нас в стране внутренние противоречия, а они не могут не быть, потому что все люди разные, — всё это пройдет. Спасибо вам, что вы у нас есть и что можно к вам обратиться», — поблагодарила игуменья Гавриила.

«Если слышите какие-то укоры в свой адрес, а еще страшнее — проклятья, не бойтесь, они не коснутся вас. Не отвечайте. Вы всё равно ничего не докажете. Люди, которые поддались призывам телеграм-каналов, больше никого не слышат. Такое время настало: защищать свою родину не на словах, а реально, на деле», — напутствовала она.
 
Теги: Гродно
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Та самая игуменья Гавриила, которая называла протестующих бесами и сектантами, поблагодарила силовиков за "мир и порядок"
 
Новости дня
Новости разные
 
Что носить зимой: беспроигрышный образ королевы Летиции вдохновил стилистов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

10.11.2020
Mir24.TV Belarus
11.11.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика