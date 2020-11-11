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От COVID-19 не спасают ни деньги, ни власть: на аппарате ИВЛ умер нефтяник Валерий Шумский

11.11.2020 15:03 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Валерий Шумский, №13 в рейтинге белорусских бизнесменов, умер, находясь на аппарате ИВЛ.

От COVID-19 не спасают ни деньги, ни власть: на аппарате ИВЛ умер нефтяник Валерий Шумский
Об этом @nashaniva сообщили его друзья.

Шумский занимался топливным бизнесом, контролировал группу компаний "Юкола". Кроме того, владел клубом TNT Rock Club, был православным меценатом, коллекционировал ретро-автомобили.

Сам Шумский жил на две страны, Беларусь и Россию.
 
 
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Валерий Шумский, №13 в рейтинге белорусских бизнесменов, умер, находясь на аппарате ИВЛ.
 
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