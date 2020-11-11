ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Жесть! Госпропаганда добралась до детсадов - "на митингах били плохих людей"

11.11.2020 15:03 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Родители возмущены, что детский сад занимается пропагандой



Отец воспитанника старшей группы из детского сада № 60 г. Бреста узнал о том, что воспитатель обсуждал с детьми политическую ситуацию в стране. «Детям рассказали, что на митингах пострадали только плохие люди», — говорит родитель. По мнению папы, пропаганда в детском саду — это уже перебор.  

rebenok.by выяснял подробности.   

Вечером, после того, как отец забрал сына из детского сада, мальчик поделился впечатлениями от разговора с воспитателем. Оказалось, что с детьми говорили о Лукашенко и государственном флаге.  

— Воспитатель задавала вопросы: «Кто такой Александр Лукашенко?», «Что он делает?». Потом детям рассказали, что на митингах били только плохих людей, а хороших не трогали. Сказали также, что в Америке идет война. 

Я хотел узнать подробности, но из ребенка приходится вытягивать информацию по крупицам, он уже плохо помнит детали. Какая война? Что им пытались вложить в голову, я так и не понял.  

Папа собирается обсудить эту тему с воспитателем при встрече, потому что сама ситуация ему не очень нравится. 

— Насколько юридически законно так общаться с детьми? Могу ли я настаивать на том, чтобы таких разговоров с моим ребенком не было? Допустим, я могу понять, что воспитатели расскажут детям про государственный флаг, но они не должны комментировать происходящее в стране (забастовки, митинги и прочее). 

Они не имеют на это права. Я бы не хотел, чтобы моему ребенку посторонние люди навязывали какую-то свою позицию.  

Также папа добавил, что воспитатели попросили родителей принести в группу госсимволику, если она у них есть. 
 
Теги: Брест
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Родители возмущены, что детский сад занимается пропагандой
 
Новости дня
Новости разные
 
Скидки до 80%: белорусов зовут на глобальную распродажу AliExpress
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

10.11.2020
Mir24.TV Belarus
11.11.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика