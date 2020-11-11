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Вильнюс направил ноту Минску в связи с инцидентом на БелАЭС
Источник материала: Партизан
Литва передала ноту Беларуси о представлении официальной информации об инциденте на БелАЭС, сообщили в пресс-службе министерства иностранных дел этой страны.
Ранее в понедельник 9 ноября министерство энергетики Беларуси распространило сообщение, в котором говорилось, что на БелАЭС проводились "испытания", в ходе которых выяснилось, что отдельное электротехническое измерительное оборудование на первом энергоблоке нужно заменить.
На самом деле, по неофициальной информации, речь идет о взрыве трансформаторов.Что в целом не опасно, но наводит на размышления, с учетом сто АЭС даже близко еще не хаработала на полную мощность - прим. БП
"Министерство энергетики подтверждает факт временного прекращения поставки электроэнергии от Белорусской АЭС, что и предусмотрено программой этапа "Энергетический пуск", – сказали в ведомстве.
"Литве и всему международному сообществу важно руководствоваться официальной и основанной на фактах информацией о ситуации на Белорусской АЭС. Поэтому от Беларуси требуется немедленный ответ в отношении инцидента, его причин и влияния на процесс пуска АЭС и обеспечения ядерной безопасности", - говорится в сообщении литовского ведомства.
МИД Литвы напомнил в ноте белорусским коллегам важность обеспечения культуры безопасности на БелАЭС. Официальный Вильнюс также в очередной раз призвал приостановить запуск атомной станции до тех пор, пока не будут полностью выполнены самые высокие стандарты ядерной безопасности.
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Литва передала ноту Беларуси о представлении официальной информации об инциденте на БелАЭС, сообщили в пресс-службе министерства иностранных дел этой страны.
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