Путин рассказал о новом пункте управления ядерными силами

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 11 ноя – Sputnik. Президент России Владимир Путин сообщил о создании нового пункта управления стратегическими ядерными силами страны, который строится с большим запасом прочности.

"Как мне доложили, на завершающем этапе находится создание нового, обладающего практически абсолютной защитой пункта управления, в том числе стратегическими ядерными силами. Его запас прочности будет исключительно высоким", - рассказал российский лидер в ходе совещания с руководством Минобороны, федеральных ведомств и предприятий ОПК.

Путин напомнил о необходимости работать над живучестью систем управления ядерным оружием, причем работоспособность их нужно обеспечить даже в случае ядерного удара.

"Надо серьезно работать над повышением живучести систем управления, мы с вами хорошо это понимаем, отдаем себе в этом отчет и знаем, что от живучести этих систем, их способности сохранить рабочее состояние в боевых условиях очень многое зависит", - подчеркнул глава государства.