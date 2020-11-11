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Месть королевы? Принцу Гарри запретили возложить венок в День памяти

11.11.2020 15:27 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Очередная новость от инсайдеров королевства шокировала фанатов: принцу Гарри запретили возложить венок из маков в День ветеранов, и к этому причастна сама Елизавета II.

© AP / Kirsty Wigglesworth
Предсказание будущего Меган Маркл и принца Гарри удивило поклонников

8 ноября в Британии отметили День памяти павших. В особенный праздник принц Гарри и Меган Маркл в элегантном образе возложили цветы на мемориал воинов в Лос-Анджелесе. Поклонники полагали, что новая волна COVID-19 не позволила герцогам прилететь в Британию и принять участие в важном семейном мероприятии, но, как оказалось - все намного прозаичнее.

По словам королевских источников, приезд мятежников на кладбище в США - единственное, что позволила принцу Гарри его королевская родня. Елизавета II просто запретила внуку прилетать домой и возлагать венок к мемориалу Британии, так как он больше не представляет корону.

© REUTERS / LEE MORGAN
Принц Гарри и Меган Маркл возложили цветы на мемориал воинов в Лос-Анджелесе

Такой мелочности от монарха не ожидал никто, тем более сам принц: Гарри отслужил в королевских ВВС, побывал в Афганистане и всегда с уважением относился ко Дню памяти.

Несмотря на свою обиду, он приобрел венок от себя и отправил трогательную записку ветеранам.

Это не единственное, чего лишился муж Меган Маркл после отречения: мачеха принца Гарри "подсидела" мятежника, что привело к кадровым перестановкам в королевстве.

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Теги: Новости
 
 
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Оказалось, что вовсе не вторая волна коронавируса и закрытые границы заставили Меган Маркл и ее мужа остаться в Калифорнии.
 
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