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Путин рассказал, когда Россия может применять ядерное оружие - видео

11.11.2020 15:27 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

"Необходимо продолжить разработку перспективных систем управления стратегическими ядерными силами... Какими бы современными, передовыми они ни были сегодня, на месте стоять нельзя. Мы с вами это хорошо понимаем. Надо думать о том, что будет завтра и послезавтра", - заявил Путин на совещании.

Он отметил, что безопасность ядерной триады напрямую зависит от устойчивой работы новых систем управления, прежде всего, стратегическими ядерными силами, системами управления стратегическим ядерным оружием.

© AP / Steve Helber
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"Совершенно очевидно, что от того, насколько устойчиво, эффективно и надежно в любой ситуации будут работать эти системы, весь контур управления, напрямую зависит боеготовность ядерной триады, в целом способность армии и флота адекватно и быстро ответить на потенциальные военные угрозы", - подчеркнул Путин.

Он уточнил, что Россия может применить ядерное оружие только в ответном случае.

Президент также отметил расширение военного присутствия НАТО в Европе и раскритиковал альянс за игнорирование предложения России – снизить военную активность на время пандемии. Также российский лидер напомнил о деструктивной роли США в вопросах сохранения договоренностей между Москвой и Вашингтоном по контролю над вооружениями и рассказал о попытках усадить американскую сторону за стол переговоров.

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Президент России Владимир Путин обсудил с представителями Минобороны вопросы ядерной безопасности. Смотрите на видео, что рассказал глава государства.
 
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