Путин рассказал, когда Россия может применять ядерное оружие - видео

Источник материала: Sputnik Беларусь

"Необходимо продолжить разработку перспективных систем управления стратегическими ядерными силами... Какими бы современными, передовыми они ни были сегодня, на месте стоять нельзя. Мы с вами это хорошо понимаем. Надо думать о том, что будет завтра и послезавтра", - заявил Путин на совещании.

Он отметил, что безопасность ядерной триады напрямую зависит от устойчивой работы новых систем управления, прежде всего, стратегическими ядерными силами, системами управления стратегическим ядерным оружием.

"Совершенно очевидно, что от того, насколько устойчиво, эффективно и надежно в любой ситуации будут работать эти системы, весь контур управления, напрямую зависит боеготовность ядерной триады, в целом способность армии и флота адекватно и быстро ответить на потенциальные военные угрозы", - подчеркнул Путин.

Он уточнил, что Россия может применить ядерное оружие только в ответном случае.

Президент также отметил расширение военного присутствия НАТО в Европе и раскритиковал альянс за игнорирование предложения России – снизить военную активность на время пандемии. Также российский лидер напомнил о деструктивной роли США в вопросах сохранения договоренностей между Москвой и Вашингтоном по контролю над вооружениями и рассказал о попытках усадить американскую сторону за стол переговоров.

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