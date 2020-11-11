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Лавров рассказал о посредничестве России в Нагорном Карабахе

11.11.2020 15:27 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 11 ноя – Sputnik. Главы МИД России и Франции обсудили дальнейшие шаги в рамках минской группы ОБСЕ по политическому урегулированию в Карабахе.

"Сергей Лавров проинформировал коллегу о посреднических усилиях, предпринятых Россией в целях полного прекращения огня и всех военных действий в зоне нагорно-карабахского конфликта с 10 ноября", – сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве. 

© Sputnik / Алексей Никольский
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Роль сопредседателей Минской группы ОБСЕ Лавров назвал ключевой в выработке базовых принципов урегулирования конфликта в Нагорном Карабахе. Эти принципы легли в основу договоренностей, которые были изложены в совместном заявлении лидеров Азербайджана, Армении и России 9 ноября.

Главы МИД России и Франции обменялись также мнениями о возможных дальнейших шагах "в рамках совместных усилий сопредседателей Минской группы".

Напомним, главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Карабахе. С 10 ноября Азербайджан и Армения останавливаются на занятых позициях и должны обменяться военнопленными. Также в Карабахе будут размещены российские миротворцы.

Премьер Армении Никол Пашинян в своем Facebook назвал это соглашение "крайне тяжелым". Он также заявил, что если бы год назад Армения согласилась вернуть Азербайджану пять районов, сейчас "ситуация была бы лучше".

В свою очередь президент Азербайджана Ильхам Алиев считает подписание документа капитуляцией Армении. По его словам, соглашение максимально выгодно Баку, теперь военный этап завершен, и можно переходить к политическим вопросам.

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Теги: Минск
 
 
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Глава российского МИДа поговорил по телефону со своим французским коллегой Жан-Ивом Ле Дрианом.
 
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