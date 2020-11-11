«Или Лукашенко сможет удерживать власть»: Кац назвал срок поворотного момента беларуских протестов

Источник материала: KYKY

Российский политик и блогер Максим Кац, плотно освещающий тему беларуских протестов как в видео, так и в текстовом формате, назвал срок поворотного момента противостояния беларусов режиму Лукашенко. Соответствующий пост опубликован в телеграм-канале Каца. Мы его цитируем.

«Ситуация в Беларуси подошла к важному рубежу, который определит, насколько долго продлится там период неопределенности — недели-месяцы или месяцы-годы, — пишет Максим Кац. — Сколько сможет усидеть неприемлемый ни для кого в обществе диктатор.

Протесты, которые только нарастали на протяжении всего времени с момента сфальсифицированных выборов, дошли до своего пика две недели назад, когда был Марш народного ультиматума [25 октября].

Однако сам факт появления какой-то конечной даты, до которой нужно продержаться, выстоять, и дальше все будет как было, мобилизовал и силовиков, собравшихся вокруг Лукашенко, продолжающих удерживать власть и распределять в свою пользу госресурсы. Идея «продержимся до 26-го, дальше задавим и будем жить как раньше» намного проще переваривается этими гражданами, чем просто убеждения каждое воскресенье давить, не наблюдая никакого результата.

Важно: я не говорю, что ультиматум был ошибкой. Он запустил много хороших процессов и собрал большой марш. Я просто описываю ситуацию на текущий момент, когда ультиматум был поставлен, произошел большой марш и однодневная заметная забастовка.

После режима «продержимся» после 26-го был запущен режим «додавим» — и мы видим, как впервые после середины августа вернулись массовые задержания, пытки в тюрьмах.

Поворотный момент будет дальше — произойдет ли в ближайшие две недели что-то большое, заметное, что вновь покажет окружению Лукашенко и его партнёрам в России, что ситуация не успокоилась, протест продолжается, ничего не задавлено, ничего не слилось, и то, что продержались до 26 октября, — в этом не было никакого эффекта. Что протест продолжается с той же силой, что и раньше, что силовики по-прежнему его не контролируют, что бы они ни делали.

Это может быть большой воскресный марш в это воскресенье или следующее, могут быть ещё какие-то иные акции, что-то должно произойти, что покажет всем: протест не задавлен и продолжается.

Если этого не случится — противостояние станет более затяжным. Лукашенко в любом случае не сможет править страной дальше, он превратился в оккупационную администрацию. Но он сможет удерживать власть достаточно долго, чтобы сильно отбросить страну назад и чтобы выходить из этого стало намного сложнее.

Ближайшие две недели очень важны».