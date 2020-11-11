Следственный комитет объяснил, почему арестовал счета получивших помощь от BY_help

Источник материала: Onliner

Вчера стало известно, что правоохранительные органы начали блокировать счета белорусов, получавших компенсации от инициативы BY_help. Сегодня Следственный комитет пояснил, что ведомство продолжает расследовать уголовное дело о публичных призывах к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности. В СК объяснили, что арест на счета получивших помощь от BY_help наложен «в целях пресечения дальнейшей преступной деятельности». Об этом сообщается в официальном Telegram-канале ведомства.

Вот что говорится в сообщении: «В ходе расследования из ДФР КГК получена информация, свидетельствующая о совершении Алексеем Леончиком действий, направленных на дестабилизацию общественного порядка. Он признан подозреваемым по уголовному делу.

Установлены факты перечисления с подконтрольного ему счета в одном из западных банков денежных средств для поддержания протестных акций в Беларуси и оказания материальной помощи лицам, принимающим в них активное участие. В целях пресечения дальнейшей преступной деятельности на денежные средства, поступившие в страну для финансирования протестных акций, наложен арест.

Проводятся необходимые следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия по установлению иных обстоятельств финансирования несанкционированных массовых мероприятий».

Напомним, в своем Facebook Алексей Леончик написал , что общая сумма, на которую был наложен арест, — более 1,4 млн рублей.