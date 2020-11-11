Суд пошел навстречу Ольге Хижинковой — она выйдет как раз ко дню рождения

Источник материала: Onliner

Ольгу Хижинкову задержали в воскресенье, 8 ноября, около 15:00. С утра в суде Заводского района Минска начали рассматривать ее дело, но после процесс прервали, отправив его на доработку. В 14:10 началось продолжение. Мисс Беларусь — 2008 судят за участие в несанкционированном мероприятии по части 1 статьи 23.34 КоАП.

После победы в конкурсе красоты Хижинкова не выпала из обоймы узнаваемых лиц Беларуси. До середины сентября она работала в Национальной школе красоты. Ее портрет на упаковках женских колготок есть в каждом магазине страны. До весны этого года Ольга Хижинкова была пресс-секретарем футбольного брестского «Динамо».

Хижинкова не скрывает своего отношения к происходящим события и неоднократно высказывалась по этому поводу.