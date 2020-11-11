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В Лебяжьем бойцы МЧС при помощи лестницы снимали людей с балкона: вероятно, квартиру подожгли дети
Источник материала: Onliner
Сегодня днем в квартире на Ржавецкой, 3 случился пожар, справиться с которым самостоятельно хозяева не смогли. Мужчина, женщина и двое детей вышли на балкон и дожидались сотрудников МЧС, которые при помощи автолестницы спасли семью.
Как сообщается на сайте МЧС, пожар, вероятно, случился из-за шалости детей с огнем. Все четыре человека были доставлены в больницу с предварительным диагнозом «отравление продуктами горения».
В результате ЧП повреждено имущество в жилой комнате на площади 18 кв. м, закопчена квартира.
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Сегодня днем в квартире на Ржавецкой, 3 случился пожар, справиться с которым самостоятельно хозяева не смогли. Мужчина, женщина и двое…Читать далее…
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