В Лебяжьем бойцы МЧС при помощи лестницы снимали людей с балкона: вероятно, квартиру подожгли дети

Источник материала: Onliner

Сегодня днем в квартире на Ржавецкой, 3 случился пожар, справиться с которым самостоятельно хозяева не смогли. Мужчина, женщина и двое детей вышли на балкон и дожидались сотрудников МЧС, которые при помощи автолестницы спасли семью.

Как сообщается на сайте МЧС, пожар, вероятно, случился из-за шалости детей с огнем. Все четыре человека были доставлены в больницу с предварительным диагнозом «отравление продуктами горения».









В результате ЧП повреждено имущество в жилой комнате на площади 18 кв. м, закопчена квартира.







