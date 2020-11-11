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В Лебяжьем бойцы МЧС при помощи лестницы снимали людей с балкона: вероятно, квартиру подожгли дети

11.11.2020 15:41 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Сегодня днем в квартире на Ржавецкой, 3 случился пожар, справиться с которым самостоятельно хозяева не смогли. Мужчина, женщина и двое детей вышли на балкон и дожидались сотрудников МЧС, которые при помощи автолестницы спасли семью.

Как сообщается на сайте МЧС, пожар, вероятно, случился из-за шалости детей с огнем. Все четыре человека были доставлены в больницу с предварительным диагнозом «отравление продуктами горения».

В Лебяжьем бойцы МЧС при помощи лестницы снимали людей с балкона: вероятно, квартиру подожгли дети
В Лебяжьем бойцы МЧС при помощи лестницы снимали людей с балкона: вероятно, квартиру подожгли дети

В результате ЧП повреждено имущество в жилой комнате на площади 18 кв. м, закопчена квартира.

В Лебяжьем бойцы МЧС при помощи лестницы снимали людей с балкона: вероятно, квартиру подожгли дети
В Лебяжьем бойцы МЧС при помощи лестницы снимали людей с балкона: вероятно, квартиру подожгли дети

 
 
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Сегодня днем в квартире на Ржавецкой, 3 случился пожар, справиться с которым самостоятельно хозяева не смогли. Мужчина, женщина и двое…Читать далее…
 
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