Следственный комитет и банки - о блокировке счетов из-за BY_help (и при чем тут Тихановская)

Источник материала: Tut.by

Банковские счета, на которые пострадавшие белорусы получали денежную помощь от кампании BY_help, начали блокировать. Известно более чем о 60 таких случаев. Об этом рассказал сооснователь кампании BY_help Алексей Леончик. В Следственном комитете комментируют, что речь идет об аресте средств, которые «поступали в страну для финансирования протестных акций». В банках, в свою очередь, уточняют, что речь идет о блокировке суммы полученной помощи, об аресте других средств речи не идет.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

«На карте было 2 рубля, а ее загнали в минус»

— 9 августа я была подстрелена, потом, где-то через неделю, отправила заявку в BY_help, — рассказывает читательница Ольга (имя изменено. — Прим. ред.). — Ее обрабатывали несколько месяцев, и когда я уже вынуждена была уехать в Литву, мне пришли деньги. Я не успела их снять. И только вчера узнала, что 6 ноября мою карточку заблокировали, все деньги на ней, в том числе мои личные, недоступны. Там была достаточно большая сумма. В банке написали, что арест наложен по решению Следственного комитета, выяснять все надо там. Но выяснить там я ничего не могу, потому что я за границей и боюсь привлечь внимание к моей семье.

Читатель Иван рассказывает, что помощь от BY_help получил в конце сентября — начале октября, а вечером 10 ноября увидел минус на своем счету. Он равен той сумме, которую Иван получил от кампании.

— Никакого уведомления об этом мне не приходило. Друг, который тоже получал компенсацию от BY_help, написал, что у него заблокировали счет. Я ответил, что у меня там 2 рубля висит, ничего страшного. А его загнали в минус. Товарищ позвонил в банк, ему сказали, что арест на счет наложил Следственный комитет, — рассказывает читатель.

По его словам, заблокирован оказался только тот счет, на который была перечислена выплата. Другие карточки работают: например, с одной из них Иван смог пополнить счет телефона. Пытаться как-то прояснить ситуацию в Следственном комитете он «не видит смысла».

— Я писал заявление о побоях, но это ничем не закончилось. Это фикция, цирк. Я на данный момент без работы, так что эти деньги с меня не снимут, только если в принудительном порядке, описав мое имущество. Но я надеюсь, что будет в нашей стране какой-то просвет, и здравый смысл появится, — говорит Иван.

С похожей ситуацией столкнулся другой читатель, Алексей. Он тоже обращался за помощью в BY_help.

— Cегодня ночью украли деньги. Позвонил в банк, там сказали, что Следственный комитет наложил арест на мой карточный счет. Там было 2 рубля, минус равен той выплате, которую мне перечислили. Заблокирована только эта карточка, зарплатная.



Так выглядит минус на счете. Фото: читатель

При этом еще одна читательница рассказывала , что заблокирован был не только тот счет, на который она получила помощь от BY_help, но и другие ее счета. В том числе тот, который она открывала как ИП.

— Я теперь не могу даже посмотреть состояние счетов, есть ли там деньги. Обращалась в отдел работы с гражданами в СК, мне там посоветовали писать письменное обращение, — говорила она.

По словам еще одной читательницы, ей заблокировали карту, на которую она получает пособие по уходу за ребенком (на нее же приходила материальная помощь от BY_help для ее мужа). Пока женщина не может понять, есть ли у нее возможность открыть другую карту и будет ли она работать.

Банки: «Минус на счете не означает, что человек должен деньги банку»

Читатель, представившийся работником банка, прислал в редакцию постановление, полученное банками из Следственного комитета. Его подлинность FINANCE.TUT.BY подтвердил топ-менеджер одного из банков.

В этом постановлении блокировка средств на счетах увязывается с уголовным делом «по факту умышленных действий гражданки Тихановской С.Г., баллотировавшейся на пост президента Республики Беларусь, и иных лиц, которые с августа 2020 г., находясь на территории Республики Беларусь и за ее пределами <…> распространили публичные призывы к захвату государственной власти, совершению иных действий, направленных на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь, в т.ч. заявили о создании Координационного совета, целью которого указана передача власти от действующего главы государства, избранным в соответствии с избирательным законодательством Республики Беларусь, политическим органам, не предусмотренным нормативными правовыми актами». Уголовное дело было возбуждено 19 августа 2020 года (публичная информация о нем появилась только в середине октября).

— Установлено, что по согласованию с Тихановской С.Г. и другими лицами пособничество в совершении указанного преступления оказывает Леончик А.Л. (Алексей Леончик, сооснователь кампании BY_help. — Прим. ред.), который, находясь за пределами Республики Беларусь, осуществляет сбор денежных средств для материального стимулирования протестных акций в Республике Беларусь <…> оказывает материальную помощь гражданам во исполнение призывов Тихановской С.Г. и иных лиц, принимающих участие в действиях, направленных на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь, в т.ч. систематических акциях протеста путем проведения массовых мероприятий в нарушение установленного порядка, в так называемых «забастовках» на государственных предприятиях, на которых в нарушение требований законодательства выдвигаются исключительно политические требования, и других, — говорится в постановлении.

Общая сумма перечисленных Алексеем Леончиком средств составила свыше 1 миллиона 411,5 тысяч рублей (общая сумма помощи, оказанная кампанией BY_help, на 8 ноября составляет 3 674 471 рубль). На поступления денежных средств от него банки обязаны наложить арест.



Фото: читатель



Фото: читатель

— Постановление носит такой характер: нужно наложить арест на денежные средства, поступившие и поступающие от конкретных отправителей. Любая сумма, поступившая от них, должна быть заблокирована. Естественно, банки обязаны выполнять подобные постановления правоохранительных органов, — комментирует топ-менеджер банка, пожелавший остаться анонимным. — Аресту подлежит только сумма, поступившая от определенных источников. Иные суммы, поступившие от других источников, аресту не подлежат. Но есть такой момент. Человек мог давно получить деньги от указанных отправителей и их потратить. Но мы все равно обязаны арестовать эту сумму. Значит, она подпадает под арест за счет поступлений из других источников.

Минусы, которые образовались на счетах некоторых получателей помощи от BY_help, являются технической особенностью программного обеспечения банков, говорит эксперт.

— Это не означает, что человек теперь должен эту сумму банку. В реальный минус счет не ушел, это вопрос некорректного отображения в выписках.

СК: «На денежные средства, поступившие в страну для финансирования протестных акций, наложен арест»

— Главным следственным управлением Следственного комитета продолжается расследование уголовного дела о публичных призывах к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности. В ходе расследования из ДФР КГК получена информация, свидетельствующая о совершении Алексеем Леончиком действий, направленных на дестабилизацию общественного порядка. Он признан подозреваемым по уголовному делу, — комментируют ситуацию в Следственном комитете. — Установлены факты перечисления с подконтрольного ему счета в одном из западных банков денежных средств для поддержания протестных акций в Беларуси и оказания материальной помощи лицам, принимающим в них активное участие. В целях пресечения дальнейшей преступной деятельности на денежные средства, поступившие в страну для финансирования протестных акций, наложен арест. Проводятся необходимые следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия по установлению иных обстоятельств финансирования несанкционированных массовых мероприятий.