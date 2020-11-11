Ближайшие две недели очень важны: Кац сказал, сколько еще Лукашенко усидит у власти

пишет в своем телеграм-канале российский политолог Максим Кац. "Сколько еще сможет усидеть неприемлемый ни для кого в обществе диктатор", об этомв своем телеграм-канале российский политолог





"Протесты, которые только нарастали на протяжении всего времени с момента сфальсифицированных выборов, дошли до своего пика две недели назад, когда был марш народного ультиматума.





Однако сам факт появления какой-то конечной даты, до которой нужно продержаться, выстоять, и дальше всё будет как было — мобилизовал и силовиков, собравшихся вокруг Лукашенко, продолжающих удерживать власть и распределять в свою пользу госресурсы.

Идея «продержимся до 26-го, дальше задавим и будем жить как раньше» намного проще переваривается этими гражданами, чем просто убеждения каждое воскресенье давить, не наблюдая никакого результата.

Важно — я не говорю, что ультиматум был ошибкой. Он запустил много хороших процессов и собрал большой марш. Я просто описываю ситуацию на текущий момент, когда ультиматум был поставлен, произошёл большой марш и однодневная заметная забастовка.





После режима «продержимся» после 26-го был запущен режим «додавим» — и мы видим, как впервые после середины августа вернулись массовые задержания, пытки в тюрьмах.





Поворотный момент будет дальше — произойдёт ли в ближайшие 2 недели что-то большое, заметное, что вновь покажет окружению Лукашенко и его партнёрам в России, что ситуация не успокоилась, протест продолжается, ничего не задавлено, ничего не слилось, и то, что продержались до 26 октября — в этом не было никакого эффекта.





Что протест продолжается с той же силой, что и раньше, что силовики по-прежнему его не контролируют, что бы они ни делали.





Это может быть большой воскресный марш в это воскресенье или следующее, могут быть ещё какие-то иные акции,

что-то должно произойти, что покажет всем — протест не задавлен и продолжается.

Если этого не случится — противостояние станет более затяжным.

Лукашенко в любом случае не сможет править страной дальше, он превратился в оккупационную администрацию. Но он сможет удерживать власть достаточно долго, чтобы сильно отбросить страну назад и чтобы выходить из этого стало намного сложнее.





Ближайшие две недели очень важны", считает Максим Кац.