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Ближайшие две недели очень важны: Кац сказал, сколько еще Лукашенко усидит у власти

11.11.2020 15:49 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Ситуация в Беларуси подошла к важному рубежу, который определит, насколько долго продлится в стране период неопределённости — недели-месяцы или месяцы-годы.

Ближайшие две недели очень важны: Кац сказал, сколько еще Лукашенко усидит у власти
"Сколько еще сможет усидеть неприемлемый ни для кого в обществе диктатор", об этом пишет в своем телеграм-канале российский политолог Максим Кац.

"Протесты, которые только нарастали на протяжении всего времени с момента сфальсифицированных выборов, дошли до своего пика две недели назад, когда был марш народного ультиматума.

Однако сам факт появления какой-то конечной даты, до которой нужно продержаться, выстоять, и дальше всё будет как было — мобилизовал и силовиков, собравшихся вокруг Лукашенко, продолжающих удерживать власть и распределять в свою пользу госресурсы. 

Идея «продержимся до 26-го, дальше задавим и будем жить как раньше» намного проще переваривается этими гражданами, чем просто убеждения каждое воскресенье давить, не наблюдая никакого результата.

Важно — я не говорю, что ультиматум был ошибкой. Он запустил много хороших процессов и собрал большой марш. Я просто описываю ситуацию на текущий момент, когда ультиматум был поставлен, произошёл большой марш и однодневная заметная забастовка.

После режима «продержимся» после 26-го был запущен режим «додавим» — и мы видим, как впервые после середины августа вернулись массовые задержания, пытки в тюрьмах. 

Поворотный момент будет дальше — произойдёт ли в ближайшие 2 недели что-то большое, заметное, что вновь покажет окружению Лукашенко и его партнёрам в России, что ситуация не успокоилась, протест продолжается, ничего не задавлено, ничего не слилось, и то, что продержались до 26 октября — в этом не было никакого эффекта.

Что протест продолжается с той же силой, что и раньше, что силовики по-прежнему его не контролируют, что бы они ни делали.

Это может быть большой воскресный марш в это воскресенье или следующее, могут быть ещё какие-то иные акции, 

что-то должно произойти, что покажет всем — протест не задавлен и продолжается.

Если этого не случится — противостояние станет более затяжным. 

Лукашенко в любом случае не сможет править страной дальше, он превратился в оккупационную администрацию. Но он сможет удерживать власть достаточно долго, чтобы сильно отбросить страну назад и чтобы выходить из этого стало намного сложнее.

Ближайшие две недели очень важны", считает Максим Кац.
 
 
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Ситуация в Беларуси подошла к важному рубежу, который определит, насколько долго продлится в стране период неопределённости — недели-месяцы или месяцы-годы.
 
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