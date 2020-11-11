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Как много вы знаете о тестах на COVID-19? Проверьте себя, ответив на девять вопросов
Источник материала: Tut.by
В чем разница между тестами на антитела и ПЦР? В каком случае то или иное исследование действительно поможет выявить текущую инфекцию? HEALTH.TUT.BY предлагает проверить ваши знания о методах тестирования, которые используют в Беларуси.
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В чем разница между тестами на антитела и ПЦР? В каком случае то или иное исследование действительно поможет выявить текущую инфекцию? HEALTH.TUT.BY предлагает проверить...
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