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Как много вы знаете о тестах на COVID-19? Проверьте себя, ответив на девять вопросов

11.11.2020 16:01 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В чем разница между тестами на антитела и ПЦР? В каком случае то или иное исследование действительно поможет выявить текущую инфекцию? HEALTH.TUT.BY предлагает проверить ваши знания о методах тестирования, которые используют в Беларуси.

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В чем разница между тестами на антитела и ПЦР? В каком случае то или иное исследование действительно поможет выявить текущую инфекцию? HEALTH.TUT.BY предлагает проверить...
 
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