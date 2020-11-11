Владимир Подгол. МЕЖДУ СТРОК. Что общего у Карпенкова и Финберга

Среди хора пропагандистов сегодня выделяются два мнения, которые довольно спорны, но в то же время являются ярким свидетельством нашей эпохи. Это мнение милиционера Карпенкова и дирижера Финберга.

Руководитель ГУБОПиКа Николай Карпенков в «СБ. Беларусь сегодня» назвал протестующих «экстремистами» и вывел градацию преступников, в которой криминальные преступники по рангу выше тех, кто выходит на акции протеста:

«Казалось бы, парадокс, но даже уголовщина в данный момент ведет себя намного лучше, чем та деструктивная толпа, которая собирается на совсем не мирные марши в Минске. Бандиты даже не высказываются по этому поводу. Даже не комментируют. Власть не критикуют. … И даже бандиты признают те принципы, которые у нас в Республике Беларусь существуют, — принципы справедливости, неотвратимости наказания. Причем представители классического криминалитета сейчас не просто держат какой-то нейтралитет. Они даже более законопослушный образ жизни ведут на фоне экстремистов из оппозиции. Ведь уровень преступности в стране упал. А вот полумаргинальные формирования, которые захватывали избирательные участки и хотели захватить власть и всю страну, более деструктивны и опасны на данный момент.

Бандиты же понимают, что милиция добивается соблюдения закона и порядка. И относятся к этому, в принципе, с уважением. Происходящее сейчас на улицах они не поддерживают».

Если следовать оценочной шкале Карпенкова, то музыканты и врачи, программисты и педагоги, инженеры и режиссеры, всемирно известные спортсмены — хуже бандитов. Но есть среди этой криминальной интеллигенции и особо преступные элементы. Они пытаются разложить сознание милиционеров, парализовать их волю и убеждения в правоте своего высоко значимого дела.

Вот что совершила одна из таких «преступниц» — Ольга Корнеева, кардиолог, заведующая кардиологическим центром 36-й поликлиники.

Вот что пишет об Ольге Корнеевой ее знакомая Татьяна Мартинович: «Когда у Красного костела прошел один из первых женских маршей, она была среди этих храбрых женщин. Приехала группа “красавцев” в черном. Их начальник узнал в Ольге Петровне кардиолога, лечившего его от инфаркта миокарда. И этот “благодарный” неопознанный субъект предложил Ольге беспрепятственно покинуть площадь. На что Ольга ответила, что теперь у него есть выбор. Либо она в автозаке, либо он уезжает с площади. И его группа покинула площадь».

А теперь мнение известного дирижера, руководителя Национального академического концертного оркестра Беларуси Михаила Финберга.

«Как вы относитесь к митингам, проходящим, начиная с августа, в стране?» — спросила у Финберга «Наша Ніва» .

И вот что ответил Финберг: «Это бандиты. Они против нас. Я люблю свою Родину, мой отец прошел всю войну, брат прошел всю войну, сестра… Я служил в армии такое количество лет, что весь мой оркестр столько лет не служил. Куда они выходят? Нужно любить свою Родину».

Итак, рассмотрим, кого господин Финберг считает бандитами. В пример приведем лишь несколько его коллег.

Татьяна Галуза — преподаватель Минского государственного колледжа искусств, хоровой дирижер, ученица народного артиста СССР Виктора Ровдо; задержана поздно вечером 3 ноября в агрогородке Лесной (Боровлянский сельсовет) возле магазина. В момент задержания Татьяна была с мужем. Мужа не тронули.

Сотрудники в штатском доставили ее в Боровлянский отдел милиции. Через полчаса к отделу приехал бус с ОМОНом и увез Татьяну в неизвестном направлении. На вопрос мужа «куда везете?», не сказали ничего, закрыли дверь.

Татьяна — мать двоих несовершеннолетних детей (7 и 11 лет).

Галина Казимировская — хоровой дирижер, жена известного исполнителя Дмитрия Войтюшкевича, была задержана накануне выходных и оставалась до суда под стражей. Правозащитники заметили, что так силовики часто обращаются с женщинами, у которых есть несовершеннолетние дети, ведь суды не имеют права отправлять таких женщин на сутки.

Возможно, отмечает «Наша Ніва» , задержания хоровых дирижеров связаны с охотой на «летучие хоры», которые исполняют белорусские песни в самых неожиданных местах — в торговых центрах, в метро, в Национальной библиотеке.

В государственных СМИ почему-то об этих музыкально-бандитских выходках и их пресечении ничего не сообщают. В Минске каждый день бандиты с музыкальными инструментами приезжают во дворы к жителям и поют! Ужас! Милиционеры регулярно задерживают членов этих музыкальных бандформирований, а суды дают им сутки ареста, но рецидивисты не унимаются.

И что самое ужасное — своим пением они морально разлагают жителей. После таких диверсионных концертов жители стремятся выйти на демонстрации, пикеты и открыто выражать своем мнение. После таких концертов у людей возникает желание «людзьмі звацца».