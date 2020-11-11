Под Светлогорском грибник нашел завернутый в целлофан труп

10 ноября в лесу под Светлогорском грибник обнаружил труп мужчины – тело было завернуто в целлофан.





Повреждения на теле погибшего свидетельствовали о насильственной смерти.

Сотрудники уголовного розыска установили личность мужчины – 56-летнего жителя Светлогорска. Выяснилось, что днем ранее в РОВД поступило заявление о его исчезновении.

Дальнейшее расследование выявило картину трагедии. Оказалось, что вечером 6 ноября житель Светлогорска в автомастерской выпивал со своим работодателем. Между мужчинами возник конфликт. 59-летний хозяин гаража избил собутыльника домкратом и уснул. Пострадавший скончался от полученных травм.

Утром владелец СТО вывез труп в лес, а на месте трагедии навел порядок. Однако полностью скрыть следы преступления не удалось, отмечает пресс-служба МВД.

Возбуждено уголовное дело. Задержанный водворен в ИВС.