В чем проблема резолюции ОБСЕ по Беларуси

Источник материала: Sputnik Беларусь

На прошлой неделе – 5 ноября ­– ОБСЕ опубликовала резолюцию в связи с сообщениями о нарушении прав человека в контексте президентских выборов в Беларуси 9 августа текущего года. Сама по себе резолюция изложена на 59 страницах англоязычного текста и содержит в себе систематическую критику действующей власти Беларуси, которая допустила массовые фальсификации во время выборов, насилие и задержания в отношении журналистов, пытки в отношении задержанных и т.д.

В то же время есть целый ряд особенностей, которые девальвируют ценность указанной резолюции и свидетельствуют скорее о нежелании ОБСЕ активно включаться в процесс медиации в политическом кризисе в Беларуси, а вместо этого просто озвучить информацию, предоставленную одной из сторон.

Для начала необходимо отметить, что у данного доклада всего один автор – профессор, доктор Вольфганг Бенедек, назначенный непосредственно БДИПЧ ОБСЕ. Но по классической методологии Московского механизма подобный доклад должны готовить три автора, один из которых назначается ОБСЕ, второй – правительством Беларуси, третий совместно определяется двумя ранее выбранными авторами. Беларусь отказалась от возможности выбрать из списка экспертов автора представляющего позицию страны. Это в дипломатической практике равносильно заявлению "сам дурак", поскольку, как и после выборов 2010 года, Беларусь проигнорировала процесс разработки резолюции. По всей видимости, это связано с тем, что в базе экспертов ОБСЕ на данный момент нет лиц, которым белорусские власти могли бы доверить представление своей позиции.

Но факт остается фактом – данную резолюцию подготовил единственный автор, который для этого даже не смог приехать в Беларусь. Тем не менее, указывается на достаточно большое количество информации, собранное через интернет. В то же время автор соглашается с тем, что у него не было возможности ознакомиться с позицией белорусских властей, и поэтому он "принимал во внимание белорусские законы и декреты, а также информацию государственных сайтов и средств массовой информации".

Все это отразилось на тексте документа. В качестве основных источников информации использовались Правозащитный центр "Вясна", Белорусская ассоциация журналистов, Белорусский Хельсинкский комитет, "Human Constanta", платформа "Голос", платформа "Зубр", "Честные люди", BY SOL, Центр по продвижению прав женщин "Ее права", Комитет против пыток или Комитет по расследованию пыток, Международная группа экспертов-криминалистов, как "Human Rights Watch", Международная федерация прав человека (FIDH), Всемирная организация против пыток (ОМСТ), "Amnesty International", "Front Line Defenders", Антидискриминационный центр "Мемориал" в Брюсселе, "Статья 19" и Комитет по защите журналистов. Весьма важными называются и полученные докладчиком более 700 обращений белорусских граждан и организаций (направленные в том числе в ответ на призыв Светланы Тихановской от 30 сентября).

Именно поэтому автор не смог представить нейтральную позицию. Не было упоминаний о насилии в отношении сотрудников МВД и выкладывании их личных данных рядом Telegram-каналов, травли в интернете ряда лидеров мнений, имевших место действиях провокаторов в процессе протестов, которые могли дискредитировать мирных протестующих и т.д.

В результате мы имеем достаточно правдивый текст, но репрезентирующий правду только одной стороны, что в принципе тоже имеет право на существование, если бы автор этого текста давал бы какие-то рекомендации, способствующие мирному разрешению ситуации в Беларуси и приходу к варианту решения политического кризиса консенсусом.

К сожалению, в резолюции мы видим лишь рекомендации, которые не только мало осуществимы в ближнесрочной перспективе (создать подлинно независимый механизм надзора за условиями содержания задержанных, отменить ограничения на получение иностранной поддержки неправительственными организациями в Беларуси, либерализовать правила аккредитации иностранных журналистов, вести мораторий на применение смертной казни и начать работу по ее полной отмене), но и имеют мало отношения к разрешению текущего политического кризиса.

В этих условиях особую озабоченность у белорусских властей вызывают, по всей видимости, пункты, посвященные принципу привлечения виновных к ответственности и вопросу о безнаказанности, где говориться об ответственности лиц непосредственно вовлеченных в нарушение прав человека. Но при экстраполяции данной позиции на более высокий уровень понятно, что ответственность согласно данной резолюции может лечь непосредственно на руководство Беларуси.

В этих условиях белорусское руководство не сможет после принятия такой резолюции рассматривать ОБСЕ в качестве посредника в переговорах между протестующими и властью. Все это может снова увеличить соблазн для официального Минска продолжить политику силового подавления мирных протестов, без оглядки на международное сообщество.

Именно подобная резолюция, несмотря на то, что ряд изложенных там фактов на самом деле имел место, сводит на нет роль ОБСЕ в качестве медиатора в процессе урегулирования политического кризиса.

Может, с учетом отсутствия у ОБСЕ опыта по реальному урегулированию ситуации (Минская группа ОБСЕ по Карабаху и наблюдательная миссия ОБСЕ в Донбассе служат этому доказательством) это и не так плохо. Но поскольку конкретные страны уже предпочли устраниться от данной ситуации (Франция и Германия), у Беларуси остается все меньше надежд на внешнее посредничество в урегулировании политического кризиса. В ОБСЕ не так давно было создано подразделение по политической медиации, и возможно, разрешение ситуации в республике могло бы стать первым серьезным успехом, но политические риски были слишком высоки, и мы уже, по всей видимости, не узнаем, могло ли бы ОБСЕ стать реальным посредником в Беларуси.

*Мнение автора может не совпадать с позицией редакции