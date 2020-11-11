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По настоящей полесской узкоколейке: что делает поезд на болотах
11.11.2020 16:17 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Самая длинная узкоколейка в Беларуси – достопримечательность
Отправляется поезд от настоящего вокзала в поселке Червоное ровно в 07:45 – в клубах дыма от листвы, которую жгут еще в темноте, спеша навести порядок в поселке, местные жители. "Голубой вагончик", способный уместить в себе 50 торфодобытчиков, оборудован небольшой буржуйкой, и это придает особый шарм и уют.
Сама по себе узкоколейка проста в сооружении и эксплуатации и используется, как правило, в промышленных целях, поэтому в вагончике изрядно трясет. Корреспонденты Sputnik совершили путешествие туда и обратно, чтобы посмотреть как работает настоящая полесская узкоколейка, доставляющая торф.
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Каждое утро на торфяные поля по узкоколейной железной дороге отправляется небольшой состав. "Голубой вагончик" везет торфодобытчиков к караванам полезного...
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