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Сбил человека и скрылся. В Борисове Volkswagen наехал на женщину на переходе

11.11.2020 16:29 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

В VK-группе «Типичный Борисов» опубликовали видео с моментом наезда на пешехода. Все случилось сегодня утром в Борисове. Универсал Volkswagen Passat сбил женщину на нерегулируемом пешеходном переходе. 

Водитель автомобиля, постояв несколько секунд возле места ДТП, решил скрыться. Он даже не вышел из машины. Сейчас автомобилист разыскивается.

На видео можно заметить, что женщина не вышла на дорогу «вслепую». Она увидела, что одна из машин остановилась перед переходом, чтобы пропустить ее. Но водитель в едущем по соседней полосе Volkswagen не успевает среагировать и наезжает на женщину.

 
 
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В VK-группе «Типичный Борисов» опубликовали видео с моментом наезда на пешехода. Все случилось сегодня утром в Борисове. Универсал Volkswagen Passat сбил женщину на...
 
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