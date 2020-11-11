«Стимулирует протесты»: уголовное дело завели на руководителя инициативы BY_Help о помощи репрессированным

Источник материала: KYKY

Следственный комитет сделал сооснователя инициативы BY_help (призвана финансово помогать репресированным людям) Алексея Леончика подозреваемым по уголовному делу. Об этом СК написал в своем телеграм-канале. Вот как звучит это сообщение:

«В ходе расследования из ДФР КГК получена информация, свидетельствующая о совершении Алексеем Леончиком действий, направленных на дестабилизацию общественного порядка. Он признан подозреваемым по уголовному делу.

Установлены факты перечисления с подконтрольного ему счета в одном из западных банков денежных средств для поддержания протестных акций в Беларуси и оказания материальной помощи лицам, принимающим в них активное участие. В целях пресечения дальнейшей преступной деятельности на денежные средства, поступившие в страну для финансирования протестных акций, наложен арест.

Проводятся необходимые следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия по установлению иных обстоятельств финансирования несанкционированных массовых мероприятий».

Накануне Леончик пожаловался, что по требованию властей массово блокируют счета получателей денег от BY_help. Общая сумма арестованного имущества превысила 1,4 миллиона рублей (примерно 465 тысяч евро). СК считает эти деньги материальным стимулированием протестов, как следует из постановления, разосланного банкам.