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«Стимулирует протесты»: уголовное дело завели на руководителя инициативы BY_Help о помощи репрессированным
Источник материала: KYKY>
Следственный комитет сделал сооснователя инициативы BY_help (призвана финансово помогать репресированным людям) Алексея Леончика подозреваемым по уголовному делу. Об этом СК написал в своем телеграм-канале. Вот как звучит это сообщение:
«В ходе расследования из ДФР КГК получена информация, свидетельствующая о совершении Алексеем Леончиком действий, направленных на дестабилизацию общественного порядка. Он признан подозреваемым по уголовному делу.
Установлены факты перечисления с подконтрольного ему счета в одном из западных банков денежных средств для поддержания протестных акций в Беларуси и оказания материальной помощи лицам, принимающим в них активное участие. В целях пресечения дальнейшей преступной деятельности на денежные средства, поступившие в страну для финансирования протестных акций, наложен арест.
Проводятся необходимые следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия по установлению иных обстоятельств финансирования несанкционированных массовых мероприятий».
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«Стимулирует протесты»: уголовное дело завели на руководителя инициативы BY_Help о помощи репрессированным
Следственный комитет сделал сооснователя инициативы BY_help (призвана финансово помогать репресированным людям) Алексея Леончика подозреваемым по уголовному делу....
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