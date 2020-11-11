СК Беларуси: Кампании BY_help финансирует протестные акции

Источник материала: АФН

СК Беларуси квалифицирует помощь кампании BY_help граждан страны как средства для финансирования протестных акций.

Такие формулировки содержатся в постановлении Следственного комитета РБ об аресте имущества, направленного в адрес банков. Сканы письма публикует tut.by со ссылкой на своего читателя, представившегося работником одного из банков РБ.

В постановлении СК ссылается на уголовное дело от 19 августа (!!!), заведенное «по факту умышленных действий гражданки Тихановской» в связи с призывами к захвату власти.

«Установлено, что по согласованию с Тихановской С.Г. и другими лицами пособничество в совершении указанного преступления оказывает Леончик А.Л., который, находясь за пределами Республики Беларусь, осуществляет сбор денежных средств для материального стимулирования протестных акций в Республике Беларусь <…> оказывает материальную помощь гражданам во исполнение призывов Тихановской С.Г. и иных лиц, принимающих участие в действиях, направленных на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь, в т.ч. систематических акциях протеста путем проведения массовых мероприятий в нарушение установленного порядка, в так называемых «забастовках» на государственных предприятиях, на которых в нарушение требований законодательства выдвигаются исключительно политические требования, и других», - говорится в постановлении.

В постановлении указан счет и отправитель, при поступлении средств от которых банки должны осуществлять арест переведенных белорусским получателям денежных сумм.

Общая сумма перечисленных Алексеем Леончиком средств составила свыше 1,4115 млн. рублей. Общая сумма помощи, оказанная кампанией BY_help, на 8 ноября составляет 3 674 471 рубль.