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Россия закроет торговые представительства в Литве и на Украине

11.11.2020 16:39 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Российские торговые представительства в Литве и на Украине будут ликвидированы, говорится в постановлении правительства.

Документ подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Постановление датировано 7 ноября, передает РБК.

В обновленном перечне государств, в которых учреждены торгпредства России, теперь 58 стран.

Закрыть представительства Минпромторг РФ предлагал еще в сентябре, тогда ведомство подготовило соответствующий проект постановления правительства. В пояснительной записке к проекту министерство отмечало, что представительство на Украине было решено закрыть после того, как правительство Украины в августе приняло постановление о прекращении действия соглашения с Россией о взаимном учреждении торгпредств.

Что касается Литвы, то, как подчеркнул Минпромторг, товарооборот в 2020 году между странами сократился на 31% по сравнению с предыдущим годом. Перспектив расширения взаимной торговли нет, посчитали в ведомстве.

Там также отметили, что внешнеэкономическая политика Литвы «не способствует наращиванию торговых связей с Россией», и привели в пример приостановку работы Межправительственной российско-литовской комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому, гуманитарному и культурному сотрудничеству в 2014 году.

 
 
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Российские торговые представительства в Литве и на Украине будут ликвидированы, говорится в постановлении правительства.
 
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