|
«АвтоВАЗ» начал продажи Lada Vesta с двухцветной окраской кузова
Источник материала: Tut.by
В ноябре в России стали доступны к заказу седаны
Как отметили на «АвтоВАЗе», двухцветная окраска кузова выгодно сочетается со специальным аэродинамическим обвесом «разогретого» седана с 145-сильным мотором под капотом. Кроме того, новый пакет также доступен для всех типов кузовов и уровней оснащения Vesta, кроме машин в базовой комплектации, и сочетается со всеми цветами кузова, кроме «Маэстро» (черный «металлик») и «Фантом» (серо-голубой «металлик»).
В России доплата за двухцветную окраску Vesta составляет 16 тысяч рублей (почти 210 долларов по текущему курсу). Отметим, что до недавнего времени черная окраска крыши и зеркал являлась прерогативой
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Пакет под названием «двухцветная окраска» доступен для всех типов кузовов и уровней оснащения Lada Vesta, кроме машин в базовой комплектации.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)