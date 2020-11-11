«АвтоВАЗ» начал продажи Lada Vesta с двухцветной окраской кузова

Источник материала: Tut.by

В ноябре в России стали доступны к заказу седаны Lada Vesta Sport с опциональным пакетом «двухцветная окраска» — это окрашенные в черный цвет крыша и наружные зеркала.





Как отметили на «АвтоВАЗе», двухцветная окраска кузова выгодно сочетается со специальным аэродинамическим обвесом «разогретого» седана с 145-сильным мотором под капотом. Кроме того, новый пакет также доступен для всех типов кузовов и уровней оснащения Vesta, кроме машин в базовой комплектации, и сочетается со всеми цветами кузова, кроме «Маэстро» (черный «металлик») и «Фантом» (серо-голубой «металлик»).





В России доплата за двухцветную окраску Vesta составляет 16 тысяч рублей (почти 210 долларов по текущему курсу). Отметим, что до недавнего времени черная окраска крыши и зеркал являлась прерогативой спецверсии Vesta Cross Black.