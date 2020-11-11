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СК арестовал деньги, перечисленные гражданам инициативой By_help, ее координатор признан подозреваемым по уголовному делу

11.11.2020 16:57 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Следственный комитет наложил арест на денежные средства, перечисленные гражданам инициативой By_help, и признал ее координатора Алексея Леончика подозреваемым по уголовному делу.

 

«Главным следственным управлением Следственного комитета продолжается расследование уголовного дела о публичных призывах к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности. В ходе расследования из ДФР КГК получена информация, свидетельствующая о совершении Алексеем Леончиком действий, направленных на дестабилизацию общественного порядка. Он признан подозреваемым по уголовному делу. Установлены факты перечисления с подконтрольного ему счета в одном из западных банков денежных средств для поддержания протестных акций в Беларуси и оказания материальной помощи лицам, принимающим в них активное участие. В целях пресечения дальнейшей преступной деятельности на денежные средства, поступившие в страну для финансирования протестных акций, наложен арест», — говорится в релизе СК.

Как передает БелаПАН, сообщения о блокировке средств появились накануне. Фигурировала общая сумма — 1,4 млн рублей, СК арестовал деньги, перечисленные гражданам инициативой By_help, ее координатор признан подозреваемым по уголовному делу
на которую наложен арест.
 
 
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Следственный комитет наложил арест на денежные средства, перечисленные гражданам инициативой By_help, и признал ее координатора Алексея Леончика подозреваемым по...
 
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