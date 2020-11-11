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Адвокат: Максим Знак никому не передавал никаких предложений в рамках «национального диалога»

11.11.2020 16:57 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Максим Знак не передавал ни Юрию Воскресенскому, ни его команде никаких предложений для обсуждения в рамках «национального диалога», заявил БелаПАН адвокат Дмитрий Лаевский на просьбу прокомментировать сегодняшние высказывания политолога.

 

Утром 11 ноября телеканал ОНТ разместил в своем телеграм-канале фрагмент выпуска программы «ОбъективНо», который выйдет в эфир вечером. В нем выпущенный из СИЗО КГБ бывший член инициативной группы претендента на пост президента Виктора Бабарико Юрий Воскресенский сообщил, что представители Координационного совета (КС) по урегулированию политического кризиса в стране сотрудничают с ним в рамках «национального диалога» со стороны оппозиции. По его утверждению, руководители КС вступили в контакт с командой «Круглого стола демократических сил», и «уже выслали десятки страниц с предложениями не только в конституционное законодательство, но и в отдельные смежные отрасли права».

Позже в комментарии tut.by Воскресенский заявил, что свои предложения «уже внес один из юристов штаба Бабарико и адвокатов Марии Колесниковой, который пожелал остаться неназванным».

«Я могу стопроцентно опровергнуть касательно Знака. Он является юристом штаба Бабарико и адвокатом Колесниковой, но он никаких предложений в адрес «круглых столов» или граждан, освобожденных из КГБ, не передавал. Знак в этом не участвует никаким образом. Более того, считает это при теперешних обстоятельствах неприемлемым», — сказал Лаевский.

Член президиума КС кандидат юридических наук адвокат Максим Знак был задержан 9 сентября. 18 сентября ему предъявили обвинение по ч. 3 ст. 361 Уголовного кодекса (призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь). В тот же день Знак, протестуя против обвинения, объявил голодовку, которая длилась 10 суток.

В рамках этого уголовного дела обвинение также предъявлено члену президиума КС Марии Колесниковой и одному из адвокатов Колесниковой Илье Салею. Вскоре после встречи Александра Лукашенко с политзаключенными в СИЗО КГБ 10 октября Салея перевели под домашний арест. Колесниковой 6 ноября продлили срок заключения под стражей еще на два месяца — до 8 января, Знаку срок заключения продлен до 9 января.

Ранее сегодня Координационный совет также опроверг утверждения Воскресенского.
Адвокат: Максим Знак никому не передавал никаких предложений в рамках «национального диалога»
Максим Знак.
 
 
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Максим Знак не передавал ни Юрию Воскресенскому, ни его команде никаких предложений для обсуждения в рамках «национального диалога», заявил БелаПАН адвокат...
 
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