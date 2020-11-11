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Маленькая дочь Леры Кудрявцевой села в коробку и рассмешила фанатов

11.11.2020 17:17 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Российская ведущая Лера Кудрявцева активно борется с осенней грустью: звезда показала забавное видео с дочкой Машей и рассмешила поклонников.

В последнее время Кудрявцева находится в подавленном состоянии: ноябрьская погода, пандемия и инсульт матери заставили ведущую пережить настоящий нервный стресс. И пока 49-летняя ведущая грустит, ее двухлетняя дочь явно делает успехи и старается всячески веселить маму.

В сети обсуждают новую публикацию Кудрявцевой в Instagram: теледива поделилась позитивным видео со своей дочкой Машей.

Голубоглазая малышка решила рассмешить маму и забралась в пластиковую коробку с разноцветными игрушками в виде фруктов.

"Ну ты даешь!" - поразилась Кудрявцева, увидев дочку. "Во я даю!" - ответила Маша в унисон.

Звезда рассмеялась и решила покатать ребенка в контейнере, на что та с радостью согласилась. И пока Кудрявцева играла с крохой, она точно отвлекалась от всех грустных мыслей.

Напомним, что до этого Кудрявцева созналась во всех своих "грехах": откровенное признание звезды о процедуре ЭКО, наркотиках и насилии шокировало общественность.

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Пользователи социальных сетей активно обсуждают забавное видео, опубликованное в Instagram звездной мамы.
 
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