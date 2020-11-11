Дед Мороз без работы? Что будет с аниматорами в этот Новый год

Источник материала: Sputnik Беларусь

В одних агентствах говорят, что белорусы уже сейчас начали бронировать поздравления от Деда Мороза к новогодним праздникам, несмотря на пандемию. В других рассказывают о мерах предосторожности, которые готовы предпринять – например, обойтись без хороводов.

Елена, Снегурочка: без хоровода и обнимашек

– Этот год научил плыть по течению. Пока люди понемногу делают заказы, но с опаской. Кто-то все еще на что-то надеется, что ситуация изменится. Некоторые предприятия зондируют почву – корпоративные заказы делают, но, возможно, отменят их.

На детских праздниках просят минимизировать контакт, не водить хороводы, работать на безопасном расстоянии. На взрослых корпоративах отменяем "обнимашки", в основном же там "бесконтактная" программа – "вопрос-ответ".

Уже сейчас понятно, что заказов меньше, чем в предыдущие годы. Сейчас мы планируем работать вдвоем – Дед Мороз и Снегурочка. Накануне праздников обычно нужно обновлять программу, докупать реквизит. Готовиться мы будем, но как все сложится, не знаю.

Я также занимаюсь проведением экскурсий, веду корпоративы – раньше было сложно разрываться. А сейчас все эти сферы в плачевном состоянии, разрываться не нужно.

Ольга, директор ивент-компании: у Деда Мороза – варежки и антисептик

– Надевать на Деда Мороза маску не планируем. Впрочем, подумаем. Мы общаемся с педагогами, может, это и будет актуально.

Понятно, что на руках у дедушки всегда варежки, понятно, что у нас есть дезинфекторы. Пока что ни один Дед Мороз не говорил, что не хочет работать из-за пандемии.

© Sputnik / Павел Вур Скорее всего аниматорам в этом году придется работать в масках - прежде всего тем, кто выезжает на дом

Да, заказов стало чуть меньше, но не могу сказать, что их не стало совсем. Наши аниматоры проводят и другие праздники – те же дни рождения, жизнь же не закончилась.

К началу декабря будет понятно, сократится ли число заказов в сравнении с предыдущим годом, пока рано об этом говорить.

Яна, руководитель отдела продаж парка развлечений: упор на мероприятия на открытом воздухе

– Планируем работать, как и работали. Будем делать больше выездных мероприятий на природе, на свежем воздухе.

Еще не думали, будут ли Дед Мороз и Снегурочка в масках, но, скорее всего, будут, ведь они выезжают и на дом, приходят в детские сады. О том, что аниматоры отказываются работать в пандемию, я не слышала. Мы думаем о хорошем, главное – соблюдать все меры предосторожности. Как изменятся игры, пока не знаю – еще обдумываем, как все организовать так, чтобы минимизировать контакт между нашими работниками и детьми.

В целом же, упор сейчас делается на мероприятия на открытом воздухе.

Алексей, руководитель отдела в агентстве праздников: уже две недели получаем заказы

– Люди уже активно все бронируют, несмотря на пандемию. С 28 декабря по 2 января у нас запланирована поездка на Украину, да и просто выезд Деда Мороза на дом уже бронируют. Даже на начало января есть заявки.

Люди знают, что нужно бронировать заранее, потому что уже в декабре все разобрано. Пока что нюансов не уточняли, ближе к празднику будем обсуждать, какие меры предосторожности принять.

Я сам работаю Дедом Морозом, пока что планирую ограничиться тем, чтобы сохранять дистанцию. Детей на колени не сажать, сделать поправку в конкурсах. До декабря время есть, продумаю детали.

© Sputnik / Максим Богодвид А вот посидеть на коленях у Дедушки Мороза в этом году вряд ли получится - социальное дистанцирование актуально как никогда

А экономическая ситуация на желание людей вызвать Деда Мороза, который бы поздравил ребенка, не повлияла. Сорок рублей – это подъемно, мы приезжали даже в совсем скромные квартиры. Иногда заходишь в дом, видишь, что люди нуждаются. Но желание получить поздравление от Деда Мороза все равно есть. Порой даем скидку.

Если ситуация с пандемией будет совсем сложной, есть запасной вариант – онлайн-поздравления.

Ивент-агентство : почему Дед Мороз не может быть в маске?

– Мы уже давно ввели бесконтактные игры, обязательно обрабатываем реквизит, костюмы, антисептики всегда в зоне доступа, а аниматоры всегда носят маски. Предлагаем онлайн-поздравления и онлайн-программы для деток. Конкретики по изменениям именно в новогоднюю программу пока нет, она в стадии разработки.

Пока сложно говорить о том, сколько будет заказов. Статистику пока не собирали, но по ощущениям пока все неплохо.

© Sputnik / Сергей Пятаков Пока что ни один Дед Мороз из-за пандемии работать не отказался

Мы всегда переживаем за здоровье аниматоров, они и раньше всегда оставались дома при малейших признаках болезни. И родители тоже у нас ответственные, на моей памяти мы не выезжали на праздники, когда хоть один ребенок или взрослый был с признаками простуды, нас всегда об этом предупреждают мамы-папы, которые делают заказ.

Будет ли Дед Мороз в маске в эту новогоднюю ночь? Мы рассматриваем такой вариант.