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Владельцами дома Шерлока Холмса оказались родственники Назарбаева

11.11.2020 17:23 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

фото: kulturologia.ru

Это дочь экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Дарига и ее сын Нурали Алиев.

Об этом сообщает Газета. ru со ссылкой на Times. Британское издание, в свою очередь, ссылается на на юридическую корреспонденцию о структуре собственности.

Кроме дома Шерлока Холмса, наследники Назарбаева владеют еще несколькими зданиями и участком земли между домами 215 и 237 на Бейкер–стрит. По подсчетам специалистов, общая стоимость недвижимости семьи приравнивается к 140 млн фунтов стерлингов.

Как отмечается, до 2005 года Назарбаевой принадлежало 90% собственности на Бейкер-стрит, владельцем еще 10% был ее сын. Однако в записях земельного реестра говорится, что сейчас ею владеет компания Farmont Baker Street Limited.

 
 
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Это дочь экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Дарига и ее сын Нурали Алиев.
 
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