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Владельцами дома Шерлока Холмса оказались родственники Назарбаева
11.11.2020 17:23 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
фото: kulturologia.ru
Это дочь экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Дарига и ее сын Нурали Алиев.
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Кроме дома Шерлока Холмса, наследники Назарбаева владеют еще несколькими зданиями и участком земли между домами 215 и 237 на Бейкер–стрит. По подсчетам специалистов, общая стоимость недвижимости семьи приравнивается к 140 млн фунтов стерлингов.
Как отмечается, до 2005 года Назарбаевой принадлежало 90% собственности на Бейкер-стрит, владельцем еще 10% был ее сын. Однако в записях земельного реестра говорится, что сейчас ею владеет компания Farmont Baker Street Limited.
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Это дочь экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Дарига и ее сын Нурали Алиев.
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