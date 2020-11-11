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Алексей Леончик – подозреваемым по уголовному делу из-за финансирования протестных акций

11.11.2020 17:23 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Следственный комитет заявил об аресте средств, поступивших в страну для финансирования протестных акций, и привлечении в качестве подозреваемого по уголовному делу одного из основателей компании BY_help Алексея Леончика.

«В ходе расследования из ДФР КГК получена информация, свидетельствующая о совершении Алексеем Леончиком действий, направленных на дестабилизацию общественного порядка. Он признан подозреваемым по уголовному делу», – говорится в сообщении телеграм-канала СК.

Согласно данным СК, установлены факты перечисления с подконтрольного ему счета в одном из западных банков денежных средств для поддержания протестных акций в Беларуси и оказания материальной помощи лицам, принимающим в них активное участие.

«В целях пресечения дальнейшей преступной деятельности на денежные средства, поступившие в страну для финансирования протестных акций, наложен арест», – говорится в сообщении СК.

В Следственном комитете также отметили, что необходимые следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление обстоятельств финансирования протестных акций, продолжаются.

Напомним, Алексей Леончик 10 ноября писал на своей странице в Facebook, что "по требованию СК, КГБ или подобной институции началась массовая блокировка счетов получателей нашей помощи", говорил о более 60 подтвержденных сообщениях о блокировке счетов.

 
 
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Следственный комитет заявил об аресте средств, поступивших в страну для финансирования протестных акций, и привлечении в качестве подозреваемого по уголовному...
 
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