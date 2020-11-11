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Головченко: Беларусь готова к проведению в 2021 году чемпионата мира по хоккею с шайбой

11.11.2020 17:23 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

ctv.by

Беларусь готова провести чемпионат мира по хоккею в 2021 году, заявил премьер-министр Роман Головченко на заседании оргкомитета по подготовке и проведению ЧМ-2021.

"Мы готовы к проведению чемпионата. Безопасность болельщиков и спортсменов будет обеспечена. Поэтому призывы к бойкоту, которые иногда раздаются, несостоятельны", - сказал Роман Головченко.

Тем не менее, по его словам, должен быть алгоритм действий в случае изменения формата чемпионата, в том числе проведения его полностью на территории Беларуси. "Министерство спорта и туризма заявляет о готовности к такому формату. Очевидно, что для этого потребуются и дополнительное финансирование, и мобилизация дополнительных ресурсов", - отметил глава правительства.

Важным аспектом, который надо учесть при подготовке, он назвал эпидемиологическую ситуацию. "Вероятно, она может внести коррективы в формат проведения чемпионата. Поэтому к этому также надо быть готовыми и иметь в запасе вариант проведения мероприятия с меньшим количеством зрителей", - добавил Роман Головченко.

 
 
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Беларусь готова провести чемпионат мира по хоккею в 2021 году, заявил премьер-министр Роман Головченко на заседании оргкомитета по подготовке и проведению ЧМ-2021.
 
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