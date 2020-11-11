Playstation-эксклюзив Spider-Man: Miles Morales сдержанно хвалят

Источник материала: Onliner

Через несколько часов начнутся продажи PS-эксклюзива — игры Spider-Man: Miles Morales. Это проект не только для Playstation 5, но и для приставки теперь уже, по сути, прошлого поколения. Самое время изучить, что об игре пишут профильные журналисты.

В настоящее время на Metacritic у экшена 85 баллов из 100. Много, но все же меньше, чем у Marvel’s Spider-Man двухлетней давности. По словам журналистов, концептуально новинка мало отличается от предшественника. Это относят к плюсам проекта, поскольку если вам понравилась первая часть, то понравится и эта.

Что касается преимущества версии Miles Morales для PS5, то здесь мнения критиков разошлись. Одни нахваливают технологичность игры и реализацию управления с помощью обновленного контроллера. Другие утверждают, что отличия от версии для PS4 нужно рассматривать с лупой и на настоящий некстген новый Spider-Man не очень тянет.