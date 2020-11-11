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Playstation-эксклюзив Spider-Man: Miles Morales сдержанно хвалят
Источник материала: Onliner
Через несколько часов начнутся продажи PS-эксклюзива — игры Spider-Man: Miles Morales. Это проект не только для Playstation 5, но и для приставки теперь уже, по сути, прошлого поколения. Самое время изучить, что об игре пишут профильные журналисты.
В настоящее время на
Что касается преимущества версии Miles Morales для PS5, то здесь мнения критиков разошлись. Одни нахваливают технологичность игры и реализацию управления с помощью обновленного контроллера. Другие утверждают, что отличия от версии для PS4 нужно рассматривать с лупой и на настоящий некстген новый Spider-Man не очень тянет.
2020 г, экшен, приключения, одиночная игра, с 18 лет
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Через несколько часов начнутся продажи PS-эксклюзива — игры Spider-Man: Miles Morales. Это проект не только для Playstation 5, но и для приставки теперь уже, по сути, прошлого...
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